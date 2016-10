Baby drept etter hundeangrep

En Staffordshire bull terrier gikk til angrep på to brødre i England. Den yngste gutten på fire måneder døde av skadene.

En fire måneder gammel gutt er død etter at han og storebroren ble angrepet av en hund i Colchester i England torsdag.

Broren på 22 måneder ligger på sykehus med livstruende skader etter at hunden bet dem, skriver Sky News.

Hunden gikk til angrep inne i et hus i Colchester. Moren til guttene havnet også på sykehus med lettere skader. Hun er nå utskrevet.

Hunden, som var en Staffordshire bull terrier, er avlivet etter hendelsen.

Hunderasen ble brukt til hundekamer inntil disse ble avskaffet i Storbritannia. I dag er de regnet for å være svært sosiale hunder, ifølge Store Norske Leksikon.



Det var en Staffordshire bull terrier, lik hunden på bildet, som gikk til angrep på guttene. Foto: Vincent Kessler , Reuters

Politiet har satt i gang full etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

– Dette er åpenbart vanskelig for familien som nå får oppfølging fra kriseteam, sier politiinspektør, Elliot Judge, til Sky News.



Den fire måneder gamle gutten ble tatt med til sykehuset i Colchester rett etter angrepet, men livet hans sto ikke til å redde.

Utenfor huset har flere strømmet til for å legge ned blomster og leker. «Rest in peace little man», sto det skrevet på et av kortene.

Naboer som kanalen har snakket med er alle er svært opprørt etter dødsfallet og beskriver hendelsen som dypt tragisk.

– Barna mine så hva som skjedde og er veldig lei seg, sier en av dem.

– Det dukket opp flere politibiler og vi ble satt ut da vi skjønte at det var to små barn som var angrepet. De kunne ikke gjøre noe for å forsvare seg, sier en annen.

BBC skriver at hundeangrepet skjer åtte uker etter at en tre år gammel gutt ble bitt av en amerikansk bulldogg i byen Halstead som også ligger i Essex i England. En kvinne ble først arrestert, og så senere kausjonert ut av fengsel, etter episoden.

Ingen er foreløpig pågrepet i forbindelse med torsdagens hundeangrep.

