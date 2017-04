Avis: Tok med grizzlybjørn på date med kjæresten

Da Osten (35) skulle ta med Anna (22) på telttur i skogen hadde de med et femte hjul på vognen; grizzlybjørnen Stepan.

Det skriver den britiske avisen Daily Mail.

Det hele skal ha kommet i stand etter at Osten, som er fra New Zealand, hadde sett bjørnen i et TV-innslag.

Dette er nemlig ikke første gang Stepan (bjørnen altså) deltar på det som må regnes som smått uvanlige aktiviteter for et gigantiske rovdyr.

I tillegg til at han har spilt i flere filmer skal Stepan tidligere ha hatt både en sentral rolle i et bryllup og han har latt seg avbilde sammen med lettkledde modeller.

Den fotoshooten kan du se mer av her:

Bjørnen, som veier over 650 kilo, er godt vant til å omgås mennesker. Han ble nemlig oppfostret sammen med en russisk familie etter å angivelig ha blitt reddet fra krypskyttere bare måneder gammel.

Faren i familien den vokste opp med er profesjonell sirkustrener, og har trent Stepan opp til ulike triks. Fra hjemmet er bjørnen også vant til å både slappe av i sofaen og henge rundt middagsbordet.

Bare se i denne videoen her:

Bildene fra det som altså skal ha vært en date mellom Osten og Anna, som ikke er omtalt med annet enn fornavn i den britiske avisen, er tatt av fotograf Olga Barantseva i et skogholt utenfor Moskva.

– Begge var glade for at alt gikk bra. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier fotografen.

Visstnok skal både Osten og Anna ha vært overveldet av følelser mens de omgikk Stepan. Bjørnen går for å være snill som et lam, men ettersom vi tross alt snakker om et stort rovdyr er det alltid en trener i nærheten, skriver avisen.

På bildene kan man se paret kose seg med bjørnen både rundt et leirbål og mens de sitter i en hengekøye og spiller gitar.

Om de spilte «Bjørnen sover» forteller historien ingenting om.