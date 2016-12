Dylann Roof kjent skyldig i rasemotivert kirkedrap

Dylann Roof (22) er kjent skyldig i å ha drept ni afroamerikanske kirkegjengere i Charleston i South Carolina i fjor. Juryen fastslår at drapene var rasistisk motivert.

Skyldspørsmålet ble avgjort torsdag, men straffeutmålingen er foreløpig ikke klar. I januar skal juryen samles igjen for å avgjøre om Roof skal dømmes til døden eller til livsvarig fengsel.

Den tiltalte stirret stivt framfor seg da kjennelsen ble lest opp, noe han har gjort i store deler av rettssaken.

Juryen brukte mindre enn to timer på å komme fram til at Roof var skyldig i hatkriminalitet og en rekke andre forhold.

22-åringen satt sammen med de andre i kirken under en bibeltime i nesten en time før han tok opp en pistol av sekken sin og begynte å skyte rundt seg i juni i fjor. Han ropte også rasistiske fornærmelser. Seks kvinner og tre menn ble drept, mens tre mennesker kom fra det med livet i behold.

Roof har selv forklart at han skjøt fordi han hatet svarte mennesker. Han håpet at drapene ville starte en rasekrig eller føre til et nytt raseskille i USA.

I stedet førte ugjerningen til at sørstatsflagget ble fjernet fra delstatsforsamlingen i South Carolina etter å ha vært i bruk i 50 år.

Roof har ved flere anledninger latt seg avbilde sammen med flagget i et rasistisk manifest.