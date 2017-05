Duterte usikker på om han har tid til Trump

Filippinenes president Rodrigo Duterte sier han kanskje takker nei til president Donald Trumps invitasjon. Han har mye å gjøre, sier han.

USA-president Trump inviterte sin filippinske kollega Duterte til Det hvite hus da de to snakket sammen på telefon lørdag. Selv om ikke noe tidspunkt er satt, sier Duterte at han ikke er sikker på om han kan.

– Jeg er opptatt. Jeg kan ikke love noe. Jeg skal til Russland, jeg skal til Israel, sa president Duterte til pressen mandag.

Hverken besøket i Russland eller Israel er tidfestet utover at det skal skje i år.

Vil være venner

Duterte understreker at forholdet til USA er bedre nå som Trump har overtatt etter president Barack Obama, som anklaget Duterte for å oppmuntre til utenomrettslige likvideringer i kampen mot narkotika og misbrukere.

Duterte kalte da Obama «horesønn» og lovet å bryte forsvarssamarbeidet med USA. Mandag sa Duterte at dette var uttalelser kun ment som respons til Obamas kritikk, og at han føler det annerledes med Trump.

– Ting har forandret seg, det er et nytt lederskap. Han vil være venner, han sier vi er venner, så hvorfor skulle vi krangle, sa Duterte retorisk.

– Han medvirker til drap



Etter den overraskende invitasjonen fra Det hvite hus, har menneskerettsorganisasjoner kritisert Trump i amerikanske medier.

Ifølge The new york times krever flere organisasjoner at utenriksdepartementet og det nasjonale sikkerhetsrådet stopper et eventuelt besøk.

– Ved å støtte Dutertes blodige krig mot narkotika, medvirker Trump nå på en moralsk måte til fremtidige drap. Han burde skamme seg, sier John Sifton som er Asiadirektør i organisasjonen Human Rights Watch til avisen.

Fikk skryt fra Trump

Om Duterte ikke har tid til å besøke Trump, skal de to uansett møtes i november når Trump deltar på et felles toppmøte i Manila mellom USA og ASEAN.

Etter at Duterte vant valget på Fillipinene i mai i fjor, erklærte han narkokrig mot både langere og brukere. Ifølge Reuters har rundt 9000 mennesker blitt drept siden i fjor sommer.

Da Duterte ringte for å gratulere Trump med seieren i det amerikanske presidentvalget i november 2016, hevdet han senere at han fikk han støtte og skryt fra den påtroppende presidenten i sin krig mot narkotika.

