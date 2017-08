Dubai: Skyskraper i brann

En av de største boligblokkene i verden, skyskraperen Torch Tower, står i fyr og flammer.

Brannen i skyskraperen, som ligger i Dubai Marina, skal ha brutt ut like etter klokken 23.00 torsdag kveld.

Like etter midnatt skal beboerne være evakuert, melder flere på Twitter. Det er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Det er ingen meldinger om skadede så langt, skriver myndighetene i en melding på Twitter. datert ti på halv ett.

Skyskraperen var utsatt for brann også i 2015. Da startet brannen i 50. etasje, og myndighetene brukte flere timer på å få kontroll på flammene.

Da ble syv personer behandlet for røykskader, og bilder fra den gangen viste at brannavfall raste fra bygningen.

Bygningen er en av de høyeste boligblokkene i verden, skriver avisen The Mirror.

Et vitne på stedet, John O' Nolan beskriver hendelsen som skremmende.

Et annet vitne skal ha fortalt Gulf News at det virket som om brannen startet i toppen av tårnet.

– Det er røyk over alt. Gatene er dekket av bygningsmasse.

I FULL FYR: Bygningen står i fyr og flammer. Foto: NETURSHAN VIJAYATHASAN

En talsperson fra politiet i Dubai forteller Gulf News at brannen startet i niende etasje og spredde seg derfra.

– Sivilforsvar og politi er på stedet og forsøker å få kontroll på brannen, sier talspersonen til nettavisen.

Dubais myndigheter sier i en kort uttalelse på Twitter at de har evakuert tårnet, og at de jobber med å slukke brannen.

Myndighetene opplyser også at Dubais sivile beredskapssjef, og sjefen for emiratets politi er på stedet for å dirigere arbeidet.

Bygningen ble med sine 336 meter verdens høyeste boligkompleks i 2011.