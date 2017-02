World Press Photo 2017: Kontroversiell vinner av årets bilde

Årets vinnerbilde i World Press Photo viser en terrorist få sekunder etter at han har begått drap på en russisk ambassadør.

Den tyrkiske fotografen Burhan Ozbilici fra The Associated Press vant prisen for Årets bilde i den prestisjetunge fotokonkurransen World Press Photo i Amsterdam mandag.

Årets bilde, som konkurrerte med over 80 000 bilder tatt av flere enn 5000 fotografer, viser drapet på den russiske ambassadøren til Tyrkia, Andrey Karlov, på en kunstutstilling i Ankara i desember i fjor. Drapsmannen Mevlüt Mert Altintas (22), var en tyrkisk politibetjent. Han skadet tre andre mennesker før han selv ble drept av lokalt politi.

Ropte om Syria



Attentatet skjedde for åpent kamera, og drapsmannen ropte «Ikke glem Aleppo! Ikke glem Syria!».

Påtalemyndigheten i Ankara gikk rettens vei for å hindre kringkasting av drapet, samt medieomtale av etterforskningen, noe en tyrkisk domstol ga dem medhold i.

Det er derfor en kontroversiell avgjørelse som er tatt i årets World Press Photo, som i år arrangeres for 60. gang .

Juryen sier også at avgjørelsen var vanskelig, men at de følte at bildet hadde en eksplosiv kraft som forteller mye om hatet av vår tid, og som også oppsummerer hva årtets bilde skal være.

Hatets ansikt



– Akkurat nå ser jeg en verden som marsjerer på kanten av en avgrunn, sier jurymedlem João Silva.

– Dette er en mann som har nådd et avgjørende punkt, og valgte å drepe noen han anklager for noe som skjer et annet sted i regionen. Dette er hatets ansikt.

Ozbilicis bilde fikk også første plass i kategorien Spot News Stories.

Jurymedlem Tanya Habjouqa forteller at diskusjonene i juryene til tider var både brutale og emosjonelle.

– Jeg synes vi har tatt noen modige valg, som nok vil føre til debatt , sier hun.