Tysk høyesterett avviser anken til mannen som drepte norske Lene Sand (36)

Familien til drepte Lene Sand (36) fra Mandal er lettet etter at høyesterett i Tyskland har avvist anken til den chilenske gjerningsmannen, opplyser familiens bistandsadvokat.

– De er fullstendig lettet. De fryktet at domstolen i Tyskland ville ta opp saken igjen, og det var veldig belastende og traumatiserende for familien. Nå kan Lene hvile i fred, og familien kan legge rettssaken bak seg, sier Patrick Lundevall-Unger, bistandsadvokat for Lene Sands familie, til VG.

BISTANDSADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger utenfor utenfor Kriminalgericht Moabit i Berlin der rettssaken fant sted. Foto: Stian Eisenträger, VG

Den 36 år gamle kvinnen fra Mandal ble funnet drept i en koffert i elven Spree i Berlin i juni 2015.

I september i fjor ble nå 40 år gamle Jorge Andres Vásquez Rojas fra Chile dømt til syv års fengsel for drapet. Under rettssaken tilsto han å ha knivstukket og drept den norske kvinnen.

Gjerningsmannen anket dommen til høyesterett, som nå har besluttet å avvise anken.

– Den dømte drapsmannen må dermed sone i lukket institusjon for alkohol- og rusavhengige. Her eksisterer det tøffe forhold. Forsvarer prøvde via anken å få saken overprøvd, samt få ham overført til vanlig soning. Dette slo høyesterett hardt ned på, sier Lundevall-Unger til NTB.

Også en tysk mann (40) sto medtiltalt i saken. Han ble dømt til ni måneders fengsel for å ha hjulpet til med å skjule blodspor og frakte liket bort i en koffert. Både den medtiltaltes forsvarer og Sands familie anket denne avgjørelsen til høyesterett, men også denne anken ble avvist, ifølge Lundevall-Unger.

Lundevall-Unger understreker at drapsmannen nå ikke vil ha noen mulighet for å ta saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– En solstråle

VG møtte Sands familie i Berlin i fjor da de var til stede for å følge slutten av rettssaken.

– Lene var en solstråle, en gledesspreder og en omsorgsperson. Hun var en fantastisk jente som tok seg av alle mennesker rundt seg, som hatet urettferdighet og som alltid ville hjelpe andre, sa moren til Lene til VG.

Hun fortalte hvordan hun reagerte med sjokk da datteren ble funnet drept.

– Det var bare helt grusomt. Jeg glemte å spise, drikke og dusje. Jeg var i fullstendig sjokk. Jeg lette etter svar der hjemme, men jeg skulle ønske at noen hadde kommet og tatt meg med til Berlin. Det var det eneste jeg ønsket: Å være i nærheten av stedet hvor hun ble funnet.

Tiltalt hevdet han følte seg truet

Den aktuelle kvelden da drapet skjedde, skal den drapstiltalte ha drukket øl og vodka sammen med kameraten. I retten i august i fjor forklarte han hvordan følte seg truet før han knivstakk og drepte den norske kvinnen. Han forklarte også hvordan han skal ha følt det som at sikringene gikk i hodet, og at han mistet kontrollen.

I retten ville foreldrene bidra til å gi et riktig bilde av sin avdøde datter.

– Den tiltalte har prøvd å male et bilde av Lene som overhodet ikke stemmer med virkeligheten for alle oss som kjente henne, fortalte moren til dommeren i Berlin.

Forsvareren til den drapstiltalte Christoph Grabitz sa til VG at klientens tilståelse var det eneste fornuftige å gjøre.

– I denne saken er det umulig å komme til noen annen konklusjon, sa forsvareren men understreket at det var klienten hans som ønsket å komme med tilståelsen selv.

(Kilde: VG/NTB)