Torturtiltalt ektepar for retten i Tyskland

BERLIN ( VG) De er tiltalt for å ha lurt kvinner hjem til deres «skrekkens hus». Der ble kvinnene holdt til fange og torturert.

TIDSLINJE: HÖXTER-TORTUREN 1995: Den dengang 25 årige Wilfried W. blir dømt til nesten 3 års fengsel for tortur og frihetsberøvelse. Offeret skal ha vært hans daværende kone

1999: Wilfried W. gifter seg med Angelika B. etter kun noen ukers bekjentskap

2011/ 2012: En nå 51-årig kvinne som har svart på en kontaktannonse fra Wilfried W. holdes som fange og tortureres i to måneder.

2013: «Tortur-ekteparet» skilles, men fortsetter å bo sammen. Wilfried W gifter seg med 33-årige Annika. Hun blir nok et torturoffer, og dør av skadene. Mishandlerne deler opp og brenner kroppen hennes for å kvitte seg med liket.

Februar 2016: 41-årige Susanne svarer på Wilfrieds kontaktannonse, og blir holdt til fange og mishandlet i flere uker.

April 2016: «Tortur-paret» kjører bil med den sterkt mishandlede Susanne. De får motorstopp og ringer etter hjelp. Susanne dør på sykehuset kort etter. 27. april pågripes ekteparet. ( Kilde: RBB radio)

Onsdag begynte rettssaken i Tyskland mot det tidligere ekteparet som er tiltalt for å ha holdt til fange og torturert flere kvinner. Wilfried og Angelika Wagener lurte kvinner hjem til sitt hus i Höxter ved å sette kontaktannonser i avisen. Kvinnene som håpefullt ønsket å finne kjærligheten med Wilfried( 47), ble i følge politiet offer for sadistisk mishandling.

Politiet mener det er minst 8 ofre i saken. To av de torturerte kvinnene er døde. For tysk rett et det nå viktig å finne ut hvem av de to tiltalte som spilte hvilken rolle i drapene og mishandlingen. Torturen fyller et 3000 sider langt rettssdokument, skriver tyske n-tv.

Avslørt etter motorstopp

Paret skal i en årrekke ha satt inn kontaktannonser i flere tyske aviser. De skal også ha saumfart tsjekkiske aviser etter potensielle ofre. Den makabre tortursaken ble avslørt da ett av parets ofre – identifisert som Susanne F. (41) - kollapset med hjerneblødning mens hun var passasjer i ekteparets bil.

Paret tilkalte ambulansen. Da ambulansepersonellet tok den 41-årige kvinnen med til sykehuset, oppdaget de voldsskader og meldte fra til politiet. Kort tid etter ble ekteparet pågrepet av politiet.

I avhør innrømmet Angelika at hun og eks-mannen hadde torturert 41-åringen over flere uker. Samtidig innrømmet hun minst ett drap til – trolig var det en 33-årig kvinne ved navn Annika.

TILTALT: Wilfried Wagener ankom retten i dag. FOTO: REUTERS/Wolfgang Rattay

Medtiltalt hevder hun er offer



Den tiltalte mannen har ikke villet snakke med pressen. Han tidligere kone, derimot, har fortalt til avisen Stern at også hun var et offer for det hun betegner som en sadistisk legning hos sin eks-mann. Til avisen forteller hun om en mishandling som skal ha pågått gjennom 17 år. Hun skal ha fortalt politiet at hun deltok i ektemannens tortur av kvinnene fordi hun var redd han, skriver Der Spiegel.

«Han var sjefen. Hans ord var loven.» skal hans eks-kone ha sagt om Wilfried Wagener.

HEVDER HUN OGSÅ ER OFFER: Den tiltalte kvinnen Angelika Wagener skjulte seg da hun ankom i retten i dag sammen med sin advokat. FOTO: REUTERS/Wolfgang Rattay

Tidligere tortur-dømt



Flere kvinner har sluppet unna torturen med livet i behold, uten å politianmelde saken. Politiet har nå gjenåpnet flere tidligere draps- og forsvinningssaker i det samme området i Tyskland for å se om de kan kobles til det tidligere ekteparet Wagener.



Det har dessuten blitt kjent at den tiltalte 47-årige mannen allerede for 21 år siden ble dømt for tortur mot en kvinne.

Paret mistenkes også for å ha presset kvinnene for penger. Politiet fant tilsvarende nesten én million kroner i parets hus da de gjennomsøkte det, skriver n-tv.

Rettssaken forventes å pågå minst frem til mars 2017.