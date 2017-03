SVT: 18-åring hevder samboeren (42) lovte oppholdstillatelse for drap

18-åringen som har innrømmet at han drepte kjærestens far i Sverige i fjor, har opplyst i avhør at han gjorde det for å øke sjansene for oppholdstillatelse, forteller politikilder til SVT.

Den 42 år gamle kvinnen skal ha lovet sin 18 år gamle kjæreste å gifte seg med ham dersom han drepte foreldrene hennes, ifølge politikilden SVT har snakket med.

Mens 18-åringen har innrømmet å ha drept faren og forsøkt å drepe moren, nekter kvinnen fortsatt straffskyld i den brutale drapssaken.

Kvinnen og 18-åringen ble pågrepet i Trondheim i august i fjor, samme måned drapet og drapsforsøket skjedde.

Begge de to har siden 2. september sittet fengslet med brev- og besøksforbud.

Finner ikke drapsvåpenet

Ifølge SVT har 18-åringen forklart til politiet at han kastet drapsvåpenet – en kniv – i en bekk i Eskilstuna.

– Den har vi ikke funnet, til tross for gjentatte søk med dykkere, forteller politiet.

På spørsmål om hvorvidt 18-åringen ble lovet en pengesum av kvinnen for å drepe foreldrene hennes, svarer politiet:

– Nei, han levde allerede fint sammen med henne. I dette tilfellet kan du vel bruke klisjeen «kvinnelist».

Mannens forsvarer, Lars Jähresten, ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor SVT.

– Jeg gjør det når tiltalen kommer. Men jeg kan si at han angrer, det gjør han virkelig. Han har også vært samarbeidsvillig i avhørene, sier han til kanalen.

Kvinnens forsvarer, Amanda Hikes, har ikke kommentert de nye opplysningene, men uttalte følgende 3. mars til Eskilstuna-Kuriren:

– Hun nekter straffskyld. Det er det eneste jeg kan si, sier hun.

ÅSTEDET: Det var på denne hytta i Arboga at kvinnens far ble funnet drept og moren hardt skadet. Foto: Frode Hansen , VG

Pågrepet i Trondheim

Det var 3. august i fjor at kvinnens far ble funnet død og moren skadet i familiens sommerhus i Arboga. Moren skal da ha ringt etter nødhjelp og sagt: «Hjelp, jeg har et hull i kroppen».

Politiets teori er at 18-åringen først drepte kvinnens far, men ga opp drapsforsøket på moren, skriver Expressen.

Kvinnen er også siktet for ytterligere et drapsforsøk, nemlig for å ha injisert ektemannen sin med gift under en ferietur i Egypt i 2015. I august samme år ble også kvinnens ektefelle funnet død i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Västmanland i Sør-Sverige.