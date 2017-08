Svensk tenåringspappa drept med saks - politiet tror det er æresdrap

I begynnelsen av mai ble en 46 år gammel mann funnet død utenfor Falun i Sverige. Ifølge hans kone ble han drept fordi han ikke ville drepe sine egne døtre.

Mannen ble stukket i hjel med en saks, og mange ble vitne til drapet, ifølge Aftonbladet.

På stedet pågrep politiet en 50-åring som raskt ble siktet for drap. Den drepte og 50-åringen var i slekt.

I forbindelse med den nylige avsagte tiltalen mot 50-åringen har det blitt avdekket at drapet kan være et æresdrap.

LES MER: Æreskulturen brer seg i Sverige

– Håndhilste på gutter



Ifølge 46-åringens kone mente den 50 år gamle slektningen at 46-åringens to eldste døtre hadde håndhilst på gutter. Det var også snakk om at de hadde hatt annen tett kontakt med jevnaldrende gutter. Dette skal ikke slektningen ha likt, og skal ifølge døtrenes mor ha krevd at faren måtte drepe døtrene.

46-åringen nektet dette, og brøt kontakten med slektningen.

– Han elsket sine barn, sier hans kone, ifølge SVT, som hadde nyheten først.

Det er kona som i avhør med politiet har forklart om konflikten og bakgrunnen for rapet. Ifølge avisen Expressen skal faren tydelig stått opp for sine døtre, og støttet dem.

Hun har i avhørt forklart politiet at hun tror mannen ble lurt med på en fisketur, uten at han visste om at 50-åringen han var i konflikt med skulle være med.

Drapstiltalte nekter



Den drapstiltalte 50-åringen nekter for anklagen, og har overfor politiet sagt at han ble angrepet av 46-åringen.

– Vi har ikke hatt noen uenigheter i familien, sier han i politiavhør.

Han legger likevel til at han er lei seg for et som har skjedd.

– Gjort er gjort, hva kan jeg gjøre, sier han også i politiavhørene.

Representant for påtalemyndigheten i saken, Gun Britt Strøm, mener at bevisgrunnlaget i saken er godt.

– Det finnes vitner i saken, som har sett det som har skjedd, sier hun til SVT.

Hun sier drapet har skjedd på grunn av en konflikt som blusset opp i anledning fisketuren i Falun.

– Dette er hva man skal kunne kalle en æreskonflikt, sier hun.