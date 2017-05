Sommarstuga-drapene: Tiltalt kvinne (42) forklarer seg i retten

Når den drapstiltalte kvinnen starter sin forklaring i dag, vil påtalemyndigheten ha svar på hva som egentlig skjedde den kvelden hennes ektemann mistet livet.

Den svenske kvinnen står tiltalt for å ha drap på sin ektemann, som ble funnet druknet på én meters dyp i innsjøen Hjälmaren ved familiens sommerhus i Arboga den 8. august 2015.

Kvinnen er også sammen med sin daværende afghanske kjæreste tiltalt for drap på sin far og drapsforsøk på moren rundt ett år senere i det samme sommerhuset. De to ble pågrepet sammen på et hotellrom i Trondheim i august 2016, etter å ha vært etterlyst internasjonalt.

Rettssaken startet Västmanlands tingsrätt i Västerås i Sverige mandag, og tirsdag er første dag av kvinnens forklaring. Aktoratet vil da spørre henne om hva som egentlig skjedde kvelden ektemannen mistet livet og den dagen han ble funnet, skriver Aftonbladet.

16 sms-er

Kvinnen har forklart at hun om kvelden den 7. august gikk fra en brygge og opp til sommerhuset for å legge barna. Etter leggingen skulle hun gå tilbake til ektemannen på brygga for å ha sex, men hun sovnet i huset og gikk aldri ned igjen, sier hun ifølge den svenske avisen.

Ifølge påtalemyndighetens sendte kvinnen totalt 16 sms-er til ektemannen i tidsrommet mellom klokken 20.55 og 21.52, både inne fra huset og i området utenfor. Påtalemyndigheten mener at hun i løpet av den knappe timen drukner sin ektemann – enten alene, eller mer sannsynlig, sammen med noen.

Påtalemyndigheten mener også at kvinnens mobiltelefon ble koblet opp fra bryggen kort tid etter klokken 7 om morgenen 8. august, nesten to timer før hun ringte nødnummeret 112 og slo alarm om den savnede ektemannen.

I telefonsamtalen forklarer kvinnen først at mannen har vært ute med en robåt, og underveis i samtalen oppdager hun båten, skriver Expressen. På spørsmål nødetatene bekrefter hun at den er tom. Når hun får spørsmål om hva hun tror har skjedd, svarer hun:

– Jeg vet ikke. Altså ... vi ... han skulle komme opp i huset, men han kom aldri opp i går kveld, så sovnet vel jeg og ... siden i morges når vi ... tenkte ... da var han vel kanskje her nede, men ... Nei.

Politiet startet i utgangspunktet ikke egen drapsetterforskning. Det skjedde først etter at forsikringsselskapet If gjort en gransking da kvinnen etter ektemannens død forsøkte å få utbetalt hans livsforsikring – som hun selv hadde tegnet.

ÅSTED: Politiet mener den 42 år gamle kvinnens far og mor ble utsatt for henholdsvis drap og drapsforsøk i denne hytta. Kvinnens ektemann ble funnet død i en innsjø nær hytta. Foto: FRODE HANSEN, VG

Innrømmer drap

Det er satt av over 20 dager til rettssaken mot kvinnen og den afghanske mannen, som angivelig nå er 19 år. 42-åringen, som er seksbarnsmor og utdannet sosionom, nekter straffskyld, mens mannen i februar tilsto drap på kvinnens far og drapsforsøk på moren.

I mars meldte SVT at mannen har forklart at han drepte kjærestens far for å øke sjansene for oppholdstillatelse. 42-åringen skal ha lovet å gifte seg med mannen dersom han drepte foreldrene hennes, ifølge en politikilde SVT har snakket med.

Kvinnens tidligere kjæreste kom til Sverige fra Iran høsten 2015. I tiltalen går det fram at det er mistanke om at afghaneren er betydelig eldre enn 19 år, som han selv har oppgitt.

– Vi mener han er 25 år, sa statsadvokat Johan Fahlander på en pressekonferanse i Västerås fredag ifølge NTB.

I tillegg til å være tiltalt for to drap og drapsforsøk, er kvinnens også tiltalt på flere andre punkter: Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.