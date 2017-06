Siktet for trippeldrap i John Lennons tidligere hjem

En mann er siktet for drap etter at en kvinne og to barn ble funnet drept i Liverpool.

En leilighet som var bebodd av The Beatles-vokalist John Lennon og eks-kona Cynthia, skal være åstedet for tre drap, ifølge Sky News.



Tirsdag kveld rykket politiet ut etter flere bekymringsmeldinger fra naboer om beboerne i leiligheten, som ligger i bydelen Toxteth i Liverpool. Gaten utenfor ble sperret av i flere timer av frykt for gasslekkasje, forteller lokalavisen Liverpool Echo.

Det viste seg senere at det ikke var tilfelle, men det gjøres tester på et stoff som er funnet inne i leiligheten.

En 30 år gammel mann møter fredag i retten. Han ble først tatt med til sykehuset etter å ha fått et illebefinnende på åstedet.

Han ble deretter skrevet ut, og tatt med til politistasjonen for avhør.

Aktor i saken, David Jones, opplyser til Sky News at Mereyside-politiet har siktet den 30 år gamle mannen for å ha drept de tre ofrene. Dødsårsaken er ikke offentliggjort.

På tidlig 60-tallet bodde John Lennon i leiligheten med sin tidligere kone, Cynthia. Den var eid av Beatles-manager Brian Epstein.