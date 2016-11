Den 32 år gamle kvinnen som ble knivdrept i en park i København i går kveld var gravid. Nå ber politiet om hjelp fra publikum.

Politiet jobber ut fra en teori om at drapet muligens kan ha sammenheng med graviditeten, melder Ekstra Bladet.

– Vi står overfor et bestialsk drap på en gravid kvinne og

vi har ingen gjerningsmann. Det er ekstremt viktig vi får henvendelser fra borgerne i denne saken, sa etterforskningsleder i København Vestegns Politi, Hans Christian Tonnesen, til BT etter at kvinnen ble funnet knivstukket og drept fredag kveld.

Førstehjelp



Det var ved 19.20-tiden at politiet i København fikk melding om at det ble funnet en livløs kvinne i Elverparken i bydelen Herlev.

Kvinnen, som bodde i Herlev og jobbet med kosmetikk i et stormagasin, var ute og luftet søsterens hund, en golden retriver.

Til dansk TV2 fortalte et vitne at han forsøkte å gi kvinnen førstehjelp, men da politiet kom til stedet ble kvinnen erklært død.

Flere knivstikk



Kvinnen ble drept med flere knivstikk. Etter det Ekstra Bladet erfarer har liket også skader etter øksehugg, men det er ikke funnet noen øks på gjerningstedet.

Etterforskningsleder Hans Christian Tonnesen opplyser at kvinnen først blir obdusert på mandag,

Det var kvinnens egen profil på Instagram som viste at hun var gravid, skriver Ekstra Bladet. På et bilde av sin egen mage som ble lagt ut for seks uker siden, hadde hun skrevet at det var tre måneder igjen av graviditeten.

Ingen er foreløpig pågrepet, men Ekstra Bladet erfarer at politiet har en mulig mistenkt i søkelyset, og at de arbeider med en teori om at motivet for drapet muligens har med kvinnens graviditet å gjøre.

Teknisk etterforskning



Politiet har foreløpig ikke gitt noe uttrykk for dette.

– Vi har ikke noe sted å rette vår mistanke og vil gjerne komme i kontakt med alle som gikk gjennom parken mellom klokken 18.30-19.30. Også de som ikke umiddelbart har sett noe mistenkelig, opplyser etterforskningslederen i en pressemelding.

ÅSTEDET: Parken i Herlev hvor politiet arbeidet i hele går kveld. Foto: KENNETH MEYER, EKSTRA BLADET

I hele går kveld hadde politiet teknikere på stedet. Det ble satt opp et telt der den døde kvinnen ble funnet, så rettsmedisinerne kunne få arbeide i fred. I gresset fant de hjulspor som teknikerne tok gipsavstøpning av, men om det har sammenheng med drapet er ennå uklart.

– Vi trenger publikums kunnskap for å kunne kartlegge nøyaktig hva som skjedde i parken i tiden opp mot kvinnen ble funnet.

Den gravide kvinnen hadde på seg olivengrønt regntøy og blå gummistøvler da hun ble funnet.