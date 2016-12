Politiet bekrefter at Emilie (17) ble drept: Slik skal de finne gjerningspersonen

KORSØR/OSLO (VG) DNA-spor, mobilsignaler og avgjørende tips skal løse den grufulle gåten om hvem som drepte Emilie Meng.

Et overvåkningsbilde fra 03.21 den 10. juli 2016 viser Emilie Meng på togstasjonen i Slagelse. I blå jeans, svart jakke og med en liten veske over skulderen, var hun på vei hjem fra en fest.

Der endte alle spor, til 17-åringen ble funnet død i et vann ved «Regnemarks Bakke» på julaften.



– Det er ingen tvil om at det er snakk om et drap, sier politietterforsker Søren Ravn-Nielsen til VG tirsdag, rett etter han har vært å inspisert funnstedet.



Hvileløst har politiet lett, og lørdag ble hun funnet. Spørsmålet er hvordan hun endte opp der inne, over 30 minutters kjøretur unna. Og om politiet fortsatt kan finne sporene etter gjerningsmannen.

SPORENE ENDER HER: Dette overvåkningsbildet fra Slagelse ble tatt klokken 03.21, før Emilie Meng forsvant i Korsør i firetiden. Foto: Sydsjællands Og Lolland-Falsters Politi

Et 60 kilometer langt spørsmål



Julikvelden hun forsvant hadde Emilie Meng vært på fest i Slagelse. Hun vinket farvel til sine to venninner på togstasjonen i Korsør og skulle gå de siste fire kilometerne hjem alene.

– Det er en tragisk og uvanlig sak, fordi det heldigvis er veldig sjelden at en person forsvinner uten å etterlate seg noen form for spor, og det er det vi har stått overfor her, måtte Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meddele på en pressekonferanse søndag.

På lørdag fant en turgåer henne i en kald innsjø i Borup, over 60 kilometer unna. Etterforsker Ravn-Nielsen bekrefter til VG tirsdag at hun har ligget i vannet en stund, muligens siden i sommer.

– Hadde hun noen tilknytning til dette stedet? Hvordan kom hun seg dit. Det er mange slike spørsmål som politiet må gripe fatt i og finne ut av, sier privatetterforsker og tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen til VG.

Grafikk: Ivar Gaasø

Emilie Meng (17) bodde ytterst på vestsiden av Sjælland, i byen Korsør. Siden forsvinningen har politiet og hjelpemannskaper saumfart hver en krok på jakt etter 17-åringen, uten hell. Da de omsider fant henne, var det en halvtimes kjøretur østover, i en avsidesliggende innsjø ved «Regnemarks Bakke».

Innsjøen ligger like ved motorveien mot København, og en av politiets teorier er at gjerningspersonen har transportert henne dit i bil.

– Vi skal nå søke forklaring på om dette var et tilfeldig sted eller et sted som gjerningsmannen kjente til på forhånd eller hadde en relasjon til, sa etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen på søndag.

Et annet spørsmål er om stedet hun ble funnet, faktisk er stedet hvor hun ble drept.

Om hun ble holdt i live



Politiet går så langt ut ifra at Emilie Meng mistet livet og ble transportert de 60 kilometerne fra Korsør den 10. juli eller i dagene like etterpå.

– De har fått den verste beskjeden man kan få som en familie, at ens barn har blitt utsatt for en forbrytelse og det har kostet henne livet, sa Kim Kliver på pressekonferansen søndag.

Privatetterforsker Finn Abrahamsen sier politiet har en kjempeutfordring.

– Muligheten for å finne en dødsårsak er betydelig redusert etter så lang tid, når du i tillegg har ligget i vann. Det vil være veldig vanskelig å fastslå når hun døde, om hun har vært dumpet umiddelbart eller blitt holdt i live, sier Abrahamsen.

Funnene ved innsjøen



Nå har politiet fått et nytt sted å lete etter spor. Fra krattet og sivet ute ved innsjøen, har etterforskerne båret ut en blank pose med noen blå jeans – og en kniv.

– Det er slett ikke sikkert at kniven har noen sammenheng med drapet, sier etterforsker Ravn-Nielsen.

FANT KNIV: Dansk politi tar beslag i en kniv i nærheten av funnstedet. Så langt er det imidlertid uklart om den knyttes til saken. Foto: Per Rasmussen/ Ekstra Bladet

Politiet har slått fast at 17-åringen ble drept – men ikke på hvilken måte. Det er heller ingen enkel oppgave.

– Nå vil det foregå en rettsmedisinsk obduksjon og kriminaltekniske undersøkelser. Etterforskerne ser etter skader på kroppen og om hun har blitt utsatt for vold, enten med stikkvåpen eller slagvåpen. Et menneske går jo i oppløsning når det har ligget i vann, så det kan være utfordrende, sier tidligere politietterforsker – nå privatetterforsker – Leif A Lier.

Sporene som ble vasket vekk



Innsjøene ligger på rekke og rad der Meng ble funnet. Sumpmyr og høyt gress gror tett langs det grumsete vannet. Abrahamsen påpeker at det kan være vanskelig å finne biologiske spor på 17-åringen nå, etter så lang tid i vannet.

– Sæd er det ikke mulig å finne nå, men man kan finne biologiske spor på offeret. Det er ikke umulig. Er de heldige, kan de finne noe. Spørsmålet er hva som er igjen av liket, sier Abrahamsen.

Han mener et vesentlig poeng er om liket var pakket inn, veid ned eller forsøkt gjemt – fordi det styrker mistanken om at dette var drap.

LETER VED VANNET: Dykkere søker med metalldetektor i et vann nær funnstedet. Foto: Kyrre Lien , VG

– Hvis liket er pakket inn, kan man finne hårstrå som kan knyttes til en mulig gjerningsperson. Derfor er det interessant å vite om det var pakket inn eller lå ubeskyttet i vannet. Eller om det var knyttet til sekker eller et anker for å gå til bunns, sier Abrahamsen.

Hvilke muligheter politiet har for DNA-spor på liket, er ukjent. Men de har også lagt beslag på flere gjenstander i området.

– Det er viktig å huske at DNA-spor i seg selv ikke oppklarer saken. Det danner bare en DNA-profil. Deretter må politiet finne ut hvem dette er og det er ikke alltid så enkelt. Og det er ikke nødvendigvis sånn at profilen tilhører gjerningsmannen, da må etterforskerne også knytte kniven til drapet, påpeker den tidligere politietterforskeren Lier.

De ukjente basesporene



Ekstra Bladet skriver i dag at politiet igjen sjekker basespor fra den dagen Emilie Meng forsvant. Opprinnelig hadde de funnet 20.000 telefoner som var koblet opp til basestasjonen i Korsør, og 200 av disse er fortsatt interessante. Nå kryssjekker politiet i tillegg dette opp mot basestasjonene rundt «Regnemarks Bakke» – hvor 17-åringen ble funnet.

– Nå går de tilbake og ser på informasjonen de sikret da hun ble etterlyst, som telefonkommunikasjon og basestasjoner som kan fortelle hvem som har vært i området, sier Abrahamsen.

– Denne saken har vært håndtert som en forsvinningssak, men at politiet har hatt i bakhodet at dette kan være en drapssak, er det ingen tvil om. Derfor er det gjort mye arbeid man vanligvis ikke ville gjort ved en forsvinning, sier Abrahamsen.

Privatetterforsker Lier påpeker at de fleste drap blir oppklart – og at etterforskningen er i de beste hender.

– Dette er et puslespill, og politiet er jo profesjonelle. Sammen med tekniske spor og avhør, kommer de forhåpentligvis til en løsning. Det er mye arbeid og det kan ta lang tid. Er man heldig kan de oppklare dette etter bare noen dager, er de uheldig kan det ta uker og måneder, sier Lier til VG.

