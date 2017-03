Nye opplysninger kan løse 30 år gammel svensk drapsgåte

Politiet har mottatt nye opplysninger som kan løse «Eva-drapet», et av Sveriges eldste krim-mysterier.

En ettermiddag i september 1987 ble Eva Söderström funnet brutalt ihjelstukket i et skogsparti i den svenske byen Kramfors. Den 27 år gamle kvinnen bodde bare 150 meter fra stedet der hun ble funnet.

Hvem som drepte Eva, hvorfor hun ble drept og hvordan det gikk til, har siden fremstått som en uløselig gåte for politiet.

Men i romjulen mottok politiet en telefon fra en anonym tipser som kunne fortelle en historie de tidligere ikke har etterforsket, skriver SVT.

En leiemorder skal ha mottatt 10.000 kroner for å ta livet av Eva. Både leiemorderen og personen som skal ha bestilt drapet, er navngitt i tipset, forteller gruppesjef Veronica Andersson i politiet til den svenske kanalen.

På SVTs spørsmål om de nye opplysningene, svarer Andersson:

– De er troverdige. Men vi trenger mer for å komme oss videre.

Tipset inneholder også en detaljert beskrivelse av drapsvåpenet, skriver SVT.

Få opplysninger i saken

Politiet har siden 1987 mottatt svært få konkrete tips om Eva-drapet. En person var lenge mistenkt for drapet, men vedkommende gikk omsider fri. Siden har det vært stille rundt saken, hvilket har frustrert Evas søster.

– Jeg synes ikke at noe som er så forferdelig og brutalt skal bli glemt bort. Jeg synes ikke at det skal feies under teppet. Den som har gjort det her, synes jeg skal få kjenne at konsekvensene er der hele tiden. Det tar ikke slutt, sa Anneli Söderström i et intervju med SVT i desember.

Det var hun som fant sin tre år eldre søster den dystre septemberdagen i 1987.

– Eva var veldig sosial. Full av energi. Og hun sa hva hun mente. Jeg så jo veldig mye opp til henne for de tingene, fordi jeg selv var stikk motsatt av henne. Jeg var hennes rake motsetning. Hun var jo min storesøster. Hun var min klippe, sa den yngre søsteren i intervjuet.

Søsteren: – Kunne ikke tenke

Gråtende har hun fortalt om funnet om søsteren, da noen mente de hadde sett «noe» ligge i gresset inne i skogen.

– Jeg sprang inn dit og fant henne. Hun hadde bare en t-skjorte på seg som tidligere var hvit, men som hadde blitt helt rød. Hun lå der naken og Laban (Evas hund, journ.anm) lå ved siden av. Og klærne lå merkelig til. Kjempemerkelig var det.

– Altså, hele bakken forsvant jo under meg. Det var ingenting igjen. Kunne ikke tenke engang. Det må ha vært en gal person. Et udyr rett og slett.

Eva ble stukket elleve ganger rundt omkring på hele kroppen under drapet, skriver SVT. Hunden hennes ble drept med ett stikk.

Politiprofessor: – Tror ikke på det

Den anerkjente politiprofessoren Leif G.W. Persson mener ikke det er grunn til å feire noe som helst ennå.

– Jeg tror ikke på det. Det er problemet, sier han til Aftonbladet.

Han har selv interessert seg i saken lenge, og i sesongavslutningen av kriminalserien «Veckans brott», var han med å diskutere den senest i desember.

Ifølge Persson er det ikke uvanlig at småkriminelle personer tar på seg skylden for handlinger de ikke har begått.

– Det er en måte for dem å bygge status og gjøre seg merket. Det har hendt et hundretalls ganger, sier han til Aftonbladet.

– Det her gjør meg ikke engang småvarm, legger han til.

Ingen er mistenkt i saken

Den navngitte leiemorderen i tipset som politiet nå har mottatt, er konfrontert med opplysningene, ifølge SVT. Han avviser alt sammen som ren løgn og nekter straffskyld i saken. Han har ikke fått status som mistenkt i saken.

For å gå videre med saken, trenger politiet flere opplysninger.

– Vi skulle veldig gjerne ha kommet i direkte kontakt med tipseren. Det kan finnes opplysninger som vedkommende kjenner til, men som ennå ikke er lagt frem for oss, og som kan ha en avgjørende betydning i saken, sier Veronica Andersson i politiet.

