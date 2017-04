Nibarnsfaren Robert Godwin Sr. var offeret i Facebook-publisert drap

Familien er knust etter mordet på en høyt elsket far og bestefar.

Politiet i Cleveland driver nå klappjakt på Steve Stephens (37), regnet som bevæpnet og farlig, etter det rystende drapet på 74 år gamle Robert Godwin Sr.

Les også: Politiet jakter mann etter Facebook-drap

Han ble skutt i 14-tiden lokal tid 1. påskedag. Den mistenkte drapsmannen postet en video av mordet på Facebook.

Den er fjernet av Facebook i etterkant, men spres nå på nett i utstrakt omfang.

Sjekk: 14-åring pågrepet for overgrep sendt live på Facebook

Godwin Sr. var på vei hjem fra en påskemiddag med familien da han møtte sin skjebne.

Videoen viser at han blir skutt i ansiktet etter en kort ordveksling, mens han ber for sitt liv.

MYRDET: Robert Godwin Sr. Bildet er hentet fra videoen som viser drapet på 74-åringen. (skjermdump fra Facebook)

– Dette var en god mann. Jeg hater at han er tatt fra oss. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Det er ikke til å tro, sier en av drapsofferets sønner til CNN.

Fikk du med deg? Drap på toåring sendt direkte på Facebook

Stor familie



Godwin Sr. hadde ni barn, og var bestefar til 14 barnebarn.

Han jobbet tidligere på et støperi.

Som pensjonist likte han å fiske, og var ofte å se med en plastikkpose han brukte til å samle tomgods i, hvilket tilsynelatende var det han gjorde rett før han ble myrdet.

– Her er en jeg skal drepe. Jeg skal drepe akkurat denne fyren. En gammel kar, sier stemmen på Facebook-videoen, som dernest viser hvordan drapsmannen oppsøker offeret på fortauet.

Politiet tror Steve Stephens har forlatt Ohio, og nå befinner seg enten i Pennsylvania, New York, Indiana eller Michigan.

På nettet skryter Stephens av å ha drept over et dusin mennesker, men politiet har så langt ikke funnet bevis for dette.

Hans mor sier han er rasende fordi han er sint på kjæresten sin.