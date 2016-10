Mor og to døtre funnet drept i fryser i Danmark

Søndag kveld gjorde politiet i Sønderjylland et grusomt funn. I en fryser lå likene av en kvinne og hennes to døtre.

I en leilighet i den danske byen Aabenraa fant dansk politi likene av en 27 år gammel syrisk kvinne og hennes to døtre på syv og ni år, skriver Ekstra Bladet.

Syd- og Sønderjylland Politi gikk ut med en pressemelding hvor de forteller at saken etterforskes som drap. De er i gang med tekniske undersøkelser og avhør av naboer og familiemedlemmer.

– Vi etterforsker nå barnets far, sier Helle Lundberg, kommunikasjonssjef i Syd- og Sønderjyllands Politi til VG.

Barnas 33 år gamle far skal ikke ha befunnet seg i leiligheten da politiet ankom åstedet.

TV SYD skriver at kvinnen og hennes to døtre sist ble sett i live torsdag. Det var kvinnens bror som skal ha kontaktet politiet søndag ettermiddag etter at han ikke fikk tak i søsteren.

Familien kom til Danmark som flyktninger sommeren 2015.