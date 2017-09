Mann fant kona knivstukket: – Jeg tror jeg gjorde det

Pastorstudenten Matthew Phelps (28) våknet full av blod og med en blodig kniv. Kona lå knivdrept ved siden av sengen.

– Jeg tror jeg drepte kona mi. Jeg våknet av en drøm å slo på lyset og hun ligger død på gulvet, fortalte Phelps med anstrengt pust til operatøren på nødtelefonen i North Carolina, skriver The Washington Post.

I samtalen, som er publisert av The News and Observer, er Phelps tydelig forvirret over det som har skjedd. Han forteller operatøren at han ikke vet hva klokken er eller når han våknet.

– Jeg har blod over hele meg og det er en blodig kniv på sengen. Jeg tror jeg gjorde det, sier Phelps i nødsamtalen.

Videre forklarer Phelps at han tok hostesaft før han la seg for å få sove.

– Jeg tok mer medisin enn jeg skulle ha gjort. Jeg tok Coricidin (blodtrykksmedisin) fordi jeg vet at det kan få meg til å føle meg bra. Jeg har ofte problemer med å sove, så jeg tok noe, sier Phelps.

Nødtelefonoperatøren spør gjentatte ganger Phelps om å sjekke om kona puster. Han forteller at hun ikke gjør det, og at han er redd for å gå for nær henne.

– Det er så mye blod. Hun fortjente ikke dette, sier han.

Da politiet kom til huset i Raleigh, hovedstaden i den amerikanske delstaten North Carolina, fant de 29 år gamle Lauren Phelps knivstukket flere ganger. Hun ble fraktet til sykehus, men ble erklært død.

Matthew Phelps ble arrestert samme dag, og er siktet for mordet på kona.

Ifølge News & Observer studerte Matthew til å bli pastor, mens kona jobbet som lærer på en søndagsskole. Paret skal ha giftet seg i november 2016.

Hostesaften Coricidin, som Phelps mener å ha tatt for mye av i forkant av drapet, er markedsført som en hoste- og forkjølelsesmedisin for mennesker med høyt blodtrykk.

Til ABC News sier farmasøytselskapet Bayer, som produserer hostesaften, at de har «dyp medfølelse» med familien.

– Pasientsikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi overvåker kontinuerlig hendelser med alle våre produkter. Det er ingen beviser som tilsier at Coricidin har noen forbindelse til voldelig oppførsel, sier talsperson for Bayer til ABC News.

