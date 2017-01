Kirkedrapsmannen fikk dødsstraff

Dylann Roof (22) ble i dag dømt til døden for kirkedrapene i Charleston i 2015.

Den 17. juni 2015 stormet Dylann Roof (22) en metodistkirke i Charleston i South Carolina, og drepte ni mennesker.

Forrige måned ble han ifølge AFP funnet skyldig i alle 33 av tiltalepunktene mot han. Tirsdag falt dommen, og Roof ble dømt til døden.

Roof valgte å ikke bruke forsvarere. Ifølge AFP hadde han sagt at han visste at forsvarere kunne bidra til at han unngikk dødsstraff, men at han ikke så hva godt det skulle gjøre.

Første dødsstraff for hatkriminalitet



Juryen brukte tre timer på å komme fram til straffeutmålingen, og ifølge Justisdepartementet er han den første personen til å få dødsstraff for hatkriminalitet i tråd med føderal lovgiving.

CNN: Dylann Roof tilstår massakren

Roof ble i forrige måned funnet skyldig på 33 tiltalepunkter, inkludert drapet på ni svarte kirkegjengere i Charleston i juni 2015. Han har sagt målet med angrepet var å utløse rasekrig.

Les VG-kommentaren: Sørstatflagget fires