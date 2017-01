Jakter gjerningsmann etter drap på gutt (16) i Sverige

En kompis møtte 16-åringen kun timer før han ble drept. – Alt var som vanlig, forteller han.

Politiet jakter natt til fredag på en gjerningsmann etter at den 16 år gamle gutten ble funnet skutt like bak et busstopp i bydelen Rosengård i Malmö.

Ifølge Aftonbladet ble gutten skutt i hodet, men dette er ikke bekreftet.

Gutten ble kjørt til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Klokken 19.27 døde han av skadene.

– Han var en snill person. Han hadde aldri problemer. Jeg er sjokkert, sier en venn av offeret til Aftonbladet.

Han møtte 16-åringen på åstedet kun to timer før drapet.

– Vi snakket sammen. Alt var som vanlig. Han virket helt normal, forteller vennen.



Ifølge politiet er det flere vitner til drapet. De opplyser videre at tre personer er tatt inn til avhør, men at ingen av disse er mistenkt i saken.