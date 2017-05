Ian Brady, en av Storbritannias verste barnemordere, er død

Tar med seg hemmelighet i graven.

Seriedrapsmannen Ian Brady døde mandag, 79 år gammel, av lungekreft. Det melder en rekke britiske medier, blant dem BBC.

Dermed er den andre halvdelen av et av Storbritannias mest forhatte par også en saga blott.

I perioden mellom juli 1963 og oktober 1965 myrdet Brady og kjæresten Myra Hindley fem barn og ungdom i alderen ti til 17 år, i området rundt Manchester.

Minst fire av ofrene ble også seksuelt misbrukt.

MYRDET: Lesley Ann Downey ble parets yngste offer. Hun ble drept i desember 1964, 10 år gammel. Foto: GETTY

Det siste offeret, 12 år gamle Keith Bennett, er aldri blitt funnet.

Og med Brady i graven er sjansen for å finne liket ytterligere redusert, selv om politiet har lovet å aldri avslutte saken.

Sinnssyk



Brady og Hindley ble først dømt for tre drap i 1966. Saken ble gjenåpnet i 1985, og paret dømt for ytterligere to drap.

Hindley døde av hjertesykdom, i fengsel, 60 år gammel i 2002. Hun forsøkte gjentatte ganger å bli løslatt.

Brady ble erklært sinnssyk i 1985, og gjorde det klart at han ikke ønsket å bli løslatt.

Han skal derimot ha ønsket å bli avlivet.