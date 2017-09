En drept - flere skadet i kirkeskyting

Minst en kvinne er drept og flere andre ble skadet da en mann åpnet ild inne i en kirke i Nashville, Tennessee søndag.

Gjerningsmannen er også skutt og bragt med til sykehus, ifølge brannvesenet i Nashville.

Ni personer skal være skadet i Burnette Chapel Church of Christ i Antioch og en talsmann for brannvesenet i Nashville bekrefter at en person er bekreftet omkommet, melder Fox News.

Omfanget av skadene er foreløpig uklart, men flertallet av de skadde skal være eldre.

Politiet begynte å motta telefoner om at flere skudd var avfyrt ved kirken klokken 11.10 på formiddagen lokal tid. En halvtime senere var det fortsatt en pågående politiaksjon ved kirken. Det skal ha vært en gudstjeneste på gang da skytingen startet, melder tennessean.com.

Politiet i Nashville sier at den mistenkte gjerningsmann er pågrepet, og har senere tvitret at mannen var minst 60 år, og at han er blant de skadde, melder NBCNews.

