Drapsmistenkt hevdet Tova (19) hadde tatt taxi fra gården

Den mistenkte 22-åringen fortalte foreldrene til Tova Moberg (19) at hun hadde tatt taxi hjem fra gården. Dagen etter ble hun funnet i sjøen ved den aktuelle gården i Hudiksvall.

19 år gamle Tova Moberg hadde vært savnet siden lørdag kveld da hun natt til tirsdag ble funnet drept like ved en gård i Hudiksvall, i Sverige.

Tova hadde avtalt med foreldrene sine at hun skulle ringe for å bli hentet fra en fest hos en klassekamerat lørdag kveld, forteller en venn av familien til svenske Aftonbladet. Familievennen har ifølge avisen fått familiens tillatelse til å snakke på deres vegne.

Bakgrunn: Politiet har sikret spor på en gård

Da foreldrene ikke hadde hørt fra Tova søndags morgen begynte de å lete etter henne.

– De ringte vennene hennes, og fikk vite at hun aldri hadde vært på festen, sier familievennen til Aftonbladet.

Lette etter savnede Tova på gården

Da dro moren og faren til Tova for å lete etter henne på gården som 22-åringen, som nå er en av de tre mistenkte for drapet, bruker å oppholde seg på. Gården var imidlertid tom, men foreldrene fant 22-åringen på en annen adresse.

– Han kom med forskjellige ideer og sa at han ikke visste hvor hun var. Han sa at Tova hadde vært på gården, men at hun hadde tatt en taxi fra gården med noen tidligere på kvelden, sier familievennen.

Les også: Går fra hytte til hytte: 35 venner leter nå etter Stig Ingar Evje

Ifølge avisen ble den mistenkte 22-åringen politianmeldt for å ha mishandlet kvinnen for to måneder siden.

Mandag morgen ble tre menn i 20-årene pågrepet, mistenkt for bortføring av kvinnen. De tre ble pågrepet etter avhør. Tirsdag ble de tre mennene mistenkt for drap.

Snakket med venner timer før hun forsvant

Venner av Tova har tidligere fortalt avisen at hun ringte en av sine nære venner sent på lørdagskvelden, og fortalte at hun befant seg på den aktuelle gården.

– Hun følte seg bra, og var i godt humør. Hun sa hun var der på gården, sier det som skal være en av Tovas venner til Aftonbladet.

Les også: Tromsø-drapet: Her ble Linn Olsen Uteng (32) drept

På en pressekonferanse tirsdag opplyste politiet at liket av den drepte kvinnen viser tegn til ytre vold, og at hun ble funnet i sjøen. Politiet vil så langt ikke si noe om hvordan kvinnen ble drept, og fortsetter nå med tekniske undersøkelser og avhør, skriver Expressen.

– Jeg kan bekrefte at det er Tovas kropp som er funnet i natt, noe som gjør at mistanken i saken nå handler om drap, sa Christer Sammens på vegne av svensk påtalemyndighet til Aftonbladet tirsdag.

Les også: Arbogadrapet: Tiltaltes datter hevder moren oppfordret henne til å drepe

Venner til mistenke: – Jeg er sjokkert

Ifølge Aftonbladet skal de tre mennene ha blitt kjent med Tova på grunnskolen, hvor de gikk noen år over henne. Ingen av dem skal være tidligere straffedømt for alvorlig kriminalitet, og samtlige nekter straffskyld.

En bekjent av de tre mistenkte beskriver dem overfor Expressen som en nær vennegjeng som ofte er sammen.

– Det er en vennetrio, to av dem er bestevenner, sier den bekjente til avisen.

Les også: Lærer skutt og drept i Göteborg

En annen av den mistenkte 22-åringens venner sier til avisen at han er sjokkert.

– Jeg er kjempesjokkert, at noe sånt skulle skje har jeg aldri kunnet forestille meg sier vennen til avisen.