Drapsdømt sykepleier siktet for fire nye barnedrap

I 1984 ble hun dømt til 159 års fengsel. Nå er Genene Jones (66) siktet for fire nye drap.

Den rystende saken strekker seg helt tilbake til 1980-tallet, da 66-åringen jobbet som sykepleier på flere sykehus i den amerikanske delstaten Texas.

Påtalemyndigheten i Bexar County mener at hun kan ha drept så mange som 60 barn, som på uforklarlig vis døde av anfall og andre komplikasjoner, skriver AP.

Hun er imidlertid kun dømt for ett: I 1984 ble hun dømt til 99 års fengsel for å ha drept en 15 måneder gammel jente.

I tillegg ble hun dømt til 60 års fengsel for å ha satt en potensielt dødelig sprøyte på en én måned gammel baby, som overlevde.

SIKTET: Genene Jones (66) soner allerede en drapsdom. Nå er hun siktet for ytterligere fire drap. Foto: , AP

Men dette kan nå endre seg. I løpet av den siste måneden har den tidligere sykepleieren blitt siktet for fire nye drap:

De to siste, som ble kjent torsdag, dreier seg om dødsfallet til åtte måneder gamle Ricky Nelson i 1981, og fire måneder gamle Patrick Zavala året etter.

Fra før er hun siktet for å ha drept to år gamle Rosemary Vega, og elleve måneder gamle Joshua Sawyer – begge i 1981.

De døde begge etter å ha fått en sprøyte med en overdose av et legemiddel.

I tråd med et program for tidlig løslatelse, skulle den tidligere sykepleieren etter planen løslates i mars neste år, men det ønsker påtalemyndigheten nå å sette en stopper for.

– Jeg mener hun skal ta sine siste åndedrag bak murene. Det er vårt mål, sier statsadvokat Nico LaHood.

Han understreker at det er en pågående etterforskning, og at deres mål er å sikte sykepleieren for «så mange drap som bevisene tillater».

– Rettsvesenet krever at dødsfallene til alle disse uskyldige barnene blir etterforsket, sier han.

Den tidligere sykepleieren har tidligere hevdet sin uskyld, men påtalemyndigheten sier at de nå har kommet over nye bevis.

Blant annet et brev som 66-åringen skrev til delstatens sykepleierstyre i 2011, der hun angivelig skriver at hun «beklager skaden jeg påførte alle på grunn av mine lovbrudd».

Ifølge AP skriver hun videre at hun «ikke var tilregnelig», og at hun ser tilbake på sine handlinger som «avskyelige».

I brevet kommer det imidlertid ikke frem hvilke drap hun eventuelt sikter til, og det er uklart hvordan hun stiller seg til de nye siktelsene.