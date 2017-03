Brutalt drap av transperson ryster verden

Dandara dos Santos (42) er den femte transpersonen som blir drept i Brasil i løpet av en måned.

En brutal video lagt ut på nettet viser det grusomme drapet av Dandara dos Santos, en 42 år gammel transperson som blir torturert og drept i Fortalenza, nordøst i Brasil.

Drapet fant sted 15. februar, men har fått nasjonal oppmerksomhet etter at politiet viste materialet for å finne gjerningsmennene, skriver Daily Mail.

En hel verden er rystet over den grusomme filmen som har florert på sosiale medier og det er opprettet en underskriftskampanje for å stoppe vold mot transpersoner.

Åtte mistenkte ble arrestert søndag morgen, skriver den brasilianske avisen G1. Sikkerhetsdepartementet i landet bekrefter arrestasjonen.

Filmet torturhandlingene



I en video filmet av gjerningsmennene ser vi Dandara dos Santos bli dratt ut av sitt eget hjem, mishandlet på åpen gate og brakt i skjul med trillebår for å drepes.

En gjeng på seks menn ler av kvinnen og heier på hverandre mens de hamrer løs, sparker og slår henne med en sko og en treplanke.

Den livredde kvinnen har blod overalt og ber om at de skal stoppe volden. Gjengen fortsetter og roper transfobiske og homofobiske kommentarer, og sier at de skal drepe henne.

I en bakgate blir hun skutt to ganger i ansiktet og dør.

Transpersoner blir sett ned på



– Hvis filmen ikke hadde blitt offentliggjort, så ville forbrytelsen gått ubemerket som mange andre, sier transperson Sayonara Nogueira fra Brasil til New York Times.

I 2008 ble vold mot transpersoner i Brasil kartlagt og det ble oppdaget 57 drap. I 2016 var antallet nesten tredobbelt og lå på 144.

Advokat og transperson Maria da Silva sier at det brasilianske samfunnet ser på transpersoner med forakt.

– Når man ikke har respekt for en del av befolkningen, så ender det ofte opp i vold. Nå som forbrytelsene begynner å komme frem i lyset er vi i ferd med å bekjempe det, sier da Silva.

Hun mener den populære kongressmannen Jair Bolsonaro illustrerer Brasils voksende konservatisme og skaper en atmosfære som legitimerer vold.

Bolsonaro som er kjent for å ha anti-homofile synspunkter og for å ha gjentatte ganger fortalt en kollega at en transperson er uverdig voldtekt av ham. Han har sagt at han vurderer å stille som presidentkanditat i det kommende valget neste år.

