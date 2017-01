77-årig fange siktet for drap med smørbrødjern

En 77 år gammel mann som soner en dom for å ha drept sin kone og to barnebarn, er siktet for å ha drept en medfange, angivelig med et smørbrødjern.

77 år gamle John Walsh er siktet for å ha slått i hjel Frank Townsend i cellen som de to delte på en fengselsavdeling for eldre fanger nær Sydney.

En fengselsvakt hørte lyder fra cellen mandag kveld.

– Vakten slo på lyset i cella og så at 71-åringen var blitt overfalt, sier en talskvinne for kriminalomsorgen i New South Wales. Hun legger til at Townsend ble sendt til sykehus, men at han senere døde av skadene.

Ifølge lokale medier brukte Walsh et smørbrødjern til å slå i hjel Townsend med. Talskvinnen sier det ikke forelå noen konflikt mellom de to herrene.

Walsh soner livstidsdom i fengsel etter at han i 2008 ble dømt for å ha slått i hjel sin kone og sitt sju år gammelt barnebarn, druknet sitt fem år gammelt barnebarn i et badekar, og forsøkt å drepe sin datter med øks.