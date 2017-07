16 år gammel jente innrømmer å ha drept Katie Rough (7)

En 16 år gammel britisk jente innrømmer uaktsomt drap på syv år gamle Katie Rough.

En 16 år gammel jente har kjent seg skyldig i å ha forvoldt en syv år gammel jentes død på en lekeplass i York i januar, melder avisen The Guardian.

Tenåringen viste seg for retten i Leeds crown court via en videolink, men ytret seg kun via sin rådgivende advokat. Etter at forsvarsadvokaten spurte om 16-åringen kan siktes for drap, skrev hun noe på en lapp. Hennes advokat fortalte deretter retten at jenta innrømmer uaktsomt drap, eller «manslaughter», som er det engelske uttrykket. Med andre ord innrømmer hun å ha begått handlingen som førte til at syvåringen øde, men med begrenset ansvar på grunn av 16-åringens psykiske helse.

Ifølge The Sun var Katie Rough brudepike i foreldrenes bryllup bare et par uker tidligere. Hun var på vei hjem fra skolen da hendelsen skjedde. Den seks år eldre siktede jenta skal ha brukt kniv i angrepet og ringte etterpå selv nødtelefonen for å fortelle om hva som hadde skjedd. Politiet måtte deretter lete etter syvåringen da 16-åringen hadde gitt en vag beskrivelse av stedet.

Da en politipatrulje fant Katie hadde hun alvorlige stikkskader i bryst- og halsregionen. Syvåringen døde kort tid senere av skadene på sykehuset.