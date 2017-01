Zuckerberg ut mot Trumps flyktningordre

Facebook-sjefen sier han er bekymret for Donald Trumps tiltak for strengere kontroll av flyktninger og migranter.

Kort tid etter at Donald Trump sent fredag kveld signerte presidentordren, gikk Mark Zuckerberg ut med et innlegg på sin egen Facebook-side. Dette er første gang han kommenterer Trumps politikk etter presidentvalget i november.

– USA er en nasjon av immigranter, og det bør vi være stolte av. Som mange av dere, er også jeg bekymret for konsekvensene av den nye presidentordren, skriver han.

Dokumentet han viser til har tittelen «Beskyttelse av landet mot at utenlandske terrorister kommer inn i USA», og består blant annet av nye og hardere tiltak mot flyktninger og migranter.

– Åpne dører

Selve ordlyden er ennå ikke offentliggjort, men et utkast som er lekket tidligere, går blant annet ut på at syriske flyktninger på ubestemt tid stenges ute av USA.

Ifølge utkastet skal det på 30 dager heller ikke skrives ut visum til personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

– Vi må holde dørene åpne for flyktninger og de som trenger hjelp. Det er hvem vi er, skriver Zuckerberg.

Han viser blant annet til at svigerforeldrene, som kommer fra Kina og Vietnam, ikke hadde vært her dersom USA for tyve år siden hadde avvist flyktninger.

– Vi må holde landet trygt, men vi bør gjøre det ved å fokusere på personene som faktisk utgjør en trussel, skriver han, og oppfordrer Trump til ikke å sende ut «personer uten dokumenter» dersom de ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

– Mitt hjerte er knust

Nobelprisvinner Malala Yousafzai ber Trump om ikke å snu ryggen til «verdens mest forsvarsløse barn og familier»

– Mitt hjerte er knust over at Donald Trump i dag lukker døren for barn, mødre og fedre som flykter fra vold og krig, sier 19-åringen.

19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan.

