Washington Post: Trump ringte direktør for å klage på publikum-bilde

Morgenen etter at Donald Trump ble innsatt som USAs president skal direktøren i National Park Service ha fått en noe uvanlig beskjed.

Tre personer med kjennskap til saken forteller til storavisen Washington Post at Trump i en telefonsamtale skal ha beordret Michael T. Reynolds til å fremskaffe flere bilder av innsettelsen.

Årsaken skal ha vært at presidenten mente bildene kunne bevise at mediene hadde løyet da de skrev at fremmøte ikke hadde vært så eksepsjonelt som Trump selv hevdet.

Reagerte på Obama-bilde

Størrelsen på folkemengden ble en het potet i dagene etter innsettelsen. Trumps pressesjef til frontalangrep på pressen, og hevdet at det var det «største publikum som noen gang har vært vitne til en innsettelse».

Rådgiver Kennyanne Conway kalte senere disse påstandene for «alternative fakta».

Blant bildene som gikk sin seiersgang var en sammenstilling som viser langt færre folk i gatene enn da Barack Obama ble innsatt som president i 2009.

I telefonsamtalen med direktøren skal Trump også ha uttrykt sinne for at National Park Service re-tweetet dette bildet. Det sier kilder til både Washington Post og CNN.

Pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus sier at telefonsamtalen viser at Trump «er tilgjengelig og i konstant i kontakt».

– Han er ingen som sitter og venter. Han tar grep, og får ting gjort. Det er en av årsakene til at det er han – og ikke Hillary Clinton – som er president i dag, sier hun.

Hverken Reynolds eller National Park Service ønsker å kommentere saken overfor Washington Post.

Ingen fasit

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange som møtte opp for å se Trump bli tatt i ed. Forskere som har spesialisert seg på å studere folkemengder, har imidlertid anslått at i underkant av 200.000 personer møtte opp foran Kongressen.

Til sammenligning estimerte myndighetene i Washington at 1,8 millioner deltok på Barack Obamas innsettelse i 2009.

Beregninger av analyseselskapet Nielsen viser at rundt 31 millioner mennesker så TV-dekningen av seremonien. Obamas første seremoni tiltrakk seg 37,7 millioner seere, ifølge analyseselskapet.