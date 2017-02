Washington Post: Trump-administrasjonen ble advart om Russland-kontakt

Trump-administrasjonen skal ha blitt advart om at sikkerhetsrådgiver Michael Flynn var sårbar for russisk utpressing.

Den omstridte sikkerhetsrådgiveren er under økende press for å ha diskutert sanksjonene som Obama-administrasjonen innførte mot Russland før årsskiftet, med Russlands USA-ambassadør før Trump inntok Det hvite hus.

Dette nektet Flynn først for å ha gjort, men senere har han innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene.

Skal ha blitt advart

Ifølge Washington Post ble Det hvite hus allerede forrige måned advart om sikkerhetsrådgiverens kontakt med den russiske ambassadøren.

Kilder med kjennskap til saken sier at daværende justisminister Sally Yates informerte om at hun mistenkte at Flynn hadde villedet deler av administrasjonen om innholdet i samtalene.

Ifølge Washington Post advarte hun også om at sikkerhetsrådgiveren kunne være sårbar for russisk utpressing.

Det er uklart hva Det hvite hus gjorde med informasjonen, men pressesjef Sean Spicer bekrefter sent mandag kveld at Donald Trump nå «evaluerer situasjonen» rundt Flynn, deriblant med visepresident Pence.

Ifølge en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen skal Flynn ha beklaget seg overfor visepresidenten etter at Pence forsvarte Flynn i et TV-intervju.

Intervjuet ble gjort før sikkerhetsrådgiveren innrømmet ikke å huske akkurat hva det ble snakket om på Russland-møtet.

– Et problem

Ifølge kilder Washington Post har snakket med i administrasjonen, hersker det en sterk enighet i Det hvite hus om at Flynn har løyet.

USIKKER FREMTID: President Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver er i hardt vær om dagen, og ifølge kilder i Det hvite hus står han i fare for å bli byttet ut i Trumps toppledelse. Foto: Chris Kleponis , AFP

Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.

Ifølge kildene Politico har pratet med, er Trump også bekymret over tilbakemeldingene han har fått fra flere i toppledelsen. De sier nemlig at de ikke stoler på Flynn.

– Han (Trump, red.anm.) tenker at han er et problem, sier en person som er kjent med presidentens vurderinger, ifølge avisen.

– Jeg ville vært bekymret hvis jeg var general Flynn, sier personen videre.

Også CNN har snakket med kilder i Det hvite hus som gir uttrykk for at Flynn på ingen måte sitter trygt.

Misnøye med flere i ledelsen

Det er imidlertid ikke bare Flynn som er i faresonen, skal vi tro amerikanske medier.

Også Sean Spicer, som ikke akkurat fikk en drømmestart som presidentens pressesjef etter anklager om løgn og kraftige angrep på pressen, skal være gjenstand for presidentens granskende blikk.

Flere i teamet rundt Trump forteller at han ofte spør andre om hva de synes om Spicer, og at han påpeker ting han ikke liker, helt ned til svært små detaljer, skriver Politico, som også kan røpe at det også stilles spørsmål rundt stabssjef Reince Priebus sin fremtid i Det hvite hus.

Pressesjef Sean Spicer og stabssjef Reince Priebus har vært med på den første turbulente måneden etter at Trump tok over roret i Det hvite hus. Nå svirrer det rykter om at presidenten følger nøye med på deres prestasjoner. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Flere av Trumps rådgivere skal ha begynt å lage lister over potensielle kandidater som kan erstatte Priebus, ifølge det amerikanske nettstedet.

Et av navnene på denne listen skal være presidentens seniorrådgiver Kellyanne Conway, som forrige uke fikk mange til å se rødt da hun reklamerte for Trumps datter Ivankas kleskolleksjon under en direktesending på TV.

Men til tross for usikkerhet, skal Priebus sitte trygt enn så lenge. Så sent som søndag skal presidenten har skrytt av Priebus i forbindelse med forberedelser han hadde gjort for en opptreden på et TV-show.

Skuffet over rådgivning

Hvis det er én enkelt sak presidenten skuffet over sine rådgivere, er det kanskje ikke så overraskende at det er det svært omstridte innreiseforbudet mot syv i hovedsak muslimske land.

Ifølge Politico har presidenten klaget til minst én person om at «folkene hans ikke ga ham gode råd», da de innførte innreiseforbudet, og at de burde ha ventet med å innføre det i stedet for å «forhaste» seg.

Det er uvisst når Trump eventuelt ønsker å gjøre rokeringer eller utskiftninger i toppledelsen sin, og ifølge kilder i administrasjonen er det usannsynlig at det vil skje umiddelbart.