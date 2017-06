Washington Post: To delstater saksøker Trump

USAs president anklages av for å ha brutt grunnloven ved å ha tatt imot millioner av dollar fra utenlandske regjeringer.

Statsadvokatene i District of Columbia (D.C.) og Maryland har ifølge Washington Post varslet at de vil saksøke Donald Trump mandag.

Påstanden er at han har brutt antikorrupsjons-bestemmelsene i Konstitusjonen ved å ha mottatt flere millioner dollar fra utenlandske regjeringer etter å ha flyttet inn i Det hvite hus.

Kjernen i saken er at Trump valgte å beholde eieskapet i sitt eget forretningsimperium da han ble innsatt som president.

Utenlandske statsbesøk som sjekker inn på Trump International Hotel i Washington D.C. gir i så måte indirekte store inntekter til presidenten.

Til tross for at han i januar forsikret om at han overlatt driften av selskapet til sønnene for å unngå interessekonflikter, mener statsadvokatene Karl A. Racine fra D. C. og Brian E. Frosh fra Maryland at han har brutt flere av løftene sine om å holde seg unna sine gamle forretninger.

Les også: Trump dropper Storbritannia-besøk

Mener Trump har brutt «lønnsklausul»



– Denne saken handler i sin kjerne om retten Marylands, D.C.s og alle amerikanske innbyggere har til en ærlig administrasjon, sier demokraten Frosh til Washington Post.

Den såkalte «lønnsklausulen» (emoluments clause) i den amerikanske grunnloven forbyr enhver folkevalgt å motta gaver av noen som helst form fra kongelige eller representanter for andre stater.

– Lønnsklausulen beordrer presidenten til å sette landet først, og ikke hans egne personlige interesser, sier Frosh.

Klausulen ble ifølge avisen lagt til av bekymring for at amerikanske ambassadører kunne bli korrumpert av rike europeiske nasjoner. Eksempelvis hadde Benjamin Franklin akseptert en snusboks pyntet med 408 diamanter fra kongen av Frankrike.

Les også: Melania Trump har flyttet inn i Det hvite hus

Hovedstadshotell håver inn



– Vi går inn i dette for å utgjøre den maktbalansen som Kongressen tilsynelatende ikke ønsker å være. Vi saksøker Trump fordi presidenten ikke har tatt de nødvendige skrittene for å separere seg fra sine forretningsinteresser, sier Racine.

Det fremste eksempelet i søksmålet skal bevise at D.C. og Maryland har blitt negativt påvirket av den nylige åpningen av Trump International Hotel i nærheten av Det hvite hus i Washington.

Hotellet skal ifølge søksmålet ha tatt over inntekter fra både en konferansesenter eid av staten i D.C. og et subsidiert av skattebetalerne i Maryland, særlig når det kommer til utenlandske regjeringer som booker hotell i hovedstaden.

Avisen trekker frem at Kuwaits ambassade holdt et selskap på Trumps hotell etter først å ha booket på Four Seasons. Saudi-Arabia har også flere ganger sjekket inn på Trump International.