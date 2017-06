Washington Post: Mueller etterforsker Trump

Kilder sier til Washington Post at spesialetterforsker Robert Mueller undersøker om Donald Trump har forsøkt å påvirke eller hindre den pågående Russland-etterforskningen.

Flere høytstående personer i etterretningstjenesten har ifølge avisen allerede sagt ja til å bli intervjuet i forbindelse med undersøkelsene – som skal være en del av den større etterforskningen om russisk valgpåvirkning.

Blant navnene som nevnes er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.

Det er fem kilder med kjennskap til saken som forteller dette til Washington Post, men opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Dette er i så fall et vendepunkt i den omfattende etterforskningen, som hittil har fokusert på spørsmålet om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Da tidligere FBI-sjef James Comey nylig vitnet for Senatets etterretningskomité kom han med en rekke påstander om hvordan Trump skal ha forsøkt å påvirke den pågående etterforskningen.

Han hevdet blant annet at han fikk sparken for ikke å ha gitt etter for presidenten.

Han bekreftet også at han tidligere har forsikret Trump om at han personlig ikke var en del av etterforskningen, men ifølge Washington Post skal dette ha endret seg kort tid etter at FBI-sjefen fikk sparken i mai.

Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.

– FBI-lekkasjen med informasjon om presidenten er opprørende, utilgivelig og ulovlig, sier talsmann Mark Corallo til CNN.

Det er nå Robert Mueller som leder Russland-etterforskningen, etter at han forrige måned ble oppnevnt som spesialetterforsker av justisdepartementet.

Tidligere denne uken uttalte Trump-venn Christopher Ruddy at presidenten vurderte å sparke spesialetterforskeren, men dette ble senere avvist av Det hvite hus.

– Presidenten har rett til det, men han har ingen intensjon om å gjøre det, sa pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.

