Washington Post: Mattis blir forsvarsminister

Donald Trump har utpekt den pensjonerte generalen James Mattis som forsvarsminister, ifølge avisa Washington Post.

USAs påtroppende president har tidligere sagt at Mattis var en «imponerende» kandidat som forsvarsminister. Washington Post har snakket kilder som skal være tett på Trumps beslutning, og skriver torsdag at avgjørelsen er tatt.

En talsmann for overgangsteamet til Trump skrev torsdag kveld at ingenting var avgjort, mens Trumps sønn, Donald Junior, på sin side tvitret en artikkel der det sto at Mattis var bekreftet.

«Gal hund»



Mattis har fire tiår bak seg i det amerikanske marineinfanteriet, og ble firerstjerners general før han pensjonerte seg. Den mulige forsvarsministeren går under flere tilnavn, blant dem «Mad Dog Mattis» og «Warrior Monk» – krigermunken – ettersom han hverken har giftet seg eller fått barn.

Den høyt dekorerte 66-åringen har lang erfaring fra slagmarken i land som Irak og Afghanistan, og er kjent som en karismatisk, men eksentrisk soldat.

sp194612.jpg - I KJENT HABITT: Mattis, på det tidspunktet brigader, bærer utstyret sitt inn på vei inn i sitt nye hovedkvarter i Afghanistan i 2001. Foto: Dave Martin , AP



Ifølge en profil hos The Telegraph nøt Mattis stor respekt hos de som tjenestegjorde under ham, ettersom han stadig deltok langt framme i skarpe operasjoner. I striden skal Mattis ifølge ryktene ha båret med seg en bok med sitater fra den romerske keiseren, filosofen og generalen Marcus Aurelius.



I 2004 beordret han et bombeangrep mot det de da mistenkte var et skjulested for opprørskrigere i Irak, men som viste seg å være et bryllup. 42 sivile ble drept.



Krever vedtak i Kongressen



For at Mattis skal kunne få jobben som forsvarsminister må Kongressen vedta en lov som unntar ham fra det gjeldende regelverket. Det slår nemlig fast at en forsvarsminister ikke kan ha vært i aktiv tjeneste de syv siste årene. Mattis forlot marineinfanteriet for fire år siden.

Politisk framstår Mattis som langt mer moderat enn Trump, som han tidligere har kritisert, blant annet for uttalelsen om at USAs NATO-allierte er gratispassasjerer i forsvarsalliansen, ifølge NTB