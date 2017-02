Washington Post: Donald Trump tar feil fire ganger om dagen

Eks-admiral kaller Donald Trumps uttalelser for «den største trusselen mot demokratiet i min levetid».

Det har ikke gått én dag siden president Donald Trump tok over i Det Hvite Hus uten at han har sagt noe feil eller misvisende i offentligheten.

Det hevder nettstedet Fact Checker, der journalister fra storavisen The Washington Post følger og faktasjekker alt presidenten sier. De seneste tallene derfra, publisert fredag, viser at Trump har kommet med 140 feilaktige eller villedende uttalelser i løpet av sine da 37 dager ved makten.

– Villeder om seg selv

Det tilsvarer i snitt nesten fire gale uttalelser per dag.

Les også: Trump vil bygge opp USAs atomvåpenarsenal

Det er spesielt når temaet er innvandring, arbeidsplasser eller hans egen biografi at Trump havner et annet sted enn sannheten, ifølge Fact Checker.

Les også: Trump mener mediene ignorerer terrorangrep

De aller fleste feilene kommer når Trump kommer med det Washington Post kaller «bemerkninger», altså ikke-planlagte uttalelser. Deretter kommer, igjen ikke helt overraskende, presidentens tvitring.

Harde utfall mot pressen



Samtidig holder Donald Trump holder frem med sin kampanje mot det han kaller den løgnaktige pressen og «falske nyheter». Etter å ha stengt deler av pressen ute fra et pressemøte i går, lørdag, avsluttet Trump gårsdagen med å tvitre et siste utbrudd mot pressen som «med vilje ikke forteller sannheten» før han logget av.

Lørdag kveld varslet også presidenten at han vil bryte med tradisjonen og droppe den årlige middagen for pressefolk som jobber med Det hvite hus.

Under disse middagene er det vanlig at den sittende presidenten er hovedtaler, og gjerne fleiper både med seg selv, politiske motstandere og journalister.

VGTV: Obama spøke om Putin og Nobelprisen

Reagerer



Stadig flere tar nå bladet fra munnen mot presidentens kampanje mot mediene.

– Vi må utfordre denne oppfatningen om at nyhetsmediene er det amerikanske folkets fiende, sa den pensjonerte admiralen William H. McRaven til en gruppe studenter denne uken, ifølge avisen The Daily Texan.

– Det er denne oppfatningen er kanskje den største trusselen mot det amerikanske demokratiet i min levealder.

Ledet bin Laden-raid

Admiralen har blitt godt kjent med begrepet «trussel» gjennom en lang karriere i den amerikanske marinen. Han var blant annet mannen som planla og hadde ansvar for raidet i den pakistanske byen Abbottabad i 2011, der terroristen Osama bin Laden ble drept.

Mer Trump? Bli varslet på mobilen med en gang det skjer noe!

McRaven pensjonerte seg i 2014, og har siden blitt leder for University of Texas System. Det var under en tale til kommunikasjonsstudentene der at han advarte mot presidentens uttalelser.

I et blogginnlegg har han siden utdypet kommentarene:

– En god leder må være en god kommunikatør. Som leder må du kommunisere det du faktisk mener ved hver anledning du får, sier McRaven.

TIL MOTMÆLE: Admiralen William McRaven kaller pressen for «USAs viktigste institusjon». Han er bekymret for presidentens angrep på ytringsfriheten. FOTO: Gary Cameron/Reuters

– Er pressen perfekt? Langt ifra. Tar mediene feil? Alt for ofte. Men for alle sine feil og mangler, mener jeg fortsatt pressen er landets viktigste institusjon, skriver admiralen.

Det var NRK som først omtalte admiralens uttalelser i Norge. Trump selv har ikke kommentert McRavens uttalelser.

Få innsikt: VGs store Trump-guide

De siste dagene er det Trumps uttalelser om Sverige som har fått mest oppmerksomhet her til lands. Det begynte da han under et valgkampmøte i Florida henviste til «det som skjedde i går kveld i Sverige» - uten at noen helt skjønte hva han mente.

Siden har det blitt en ordkrig mellom den amerikanske presidenten og en nær samlet svensk offentlighet – med unntak av Sverigedemokratene – om hvorvidt landet faktisk er i ferd med å kollapse under vekten av innvandringen landet har hatt de siste årene eller ikke.

Det fikk tidligere statsminister Carl Bildt til å tenne.

Les mer om Bildts reaksjon her: – Dropp golfen og kom hit