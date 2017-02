Wall Street Journal: Fryktet lekkasjer – holdt tilbake etterretningsinfo for Trump

Ifølge avisen har de hemmelige tjenestene holdt tilbake sensitiv informasjon fra president Donald Trump i frykt for lekkasjer.

Tidligere og nåværende tjenestemenn med kjennskap til saken sier til Wall Street Journal at USAs egne etterretningstjeneste blant annet har hemmeligholdt hva slags kilder og metoder de bruker for å samle inn informasjon.

Dette kan for eksempel handle om spionasje på en utenlandsk regjering.

Dersom dette stemmer, understreker det den dype mistilliten som den siste tiden har utviklet seg mellom etterretningstjenesten og presidenten.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Trump har erklært sin første krig

Den offentlige bredsiden fra Trump mot USAs hemmelige tjenester ble nok en gang tydelig da presidenten kommenterte den nylig avgåtte sikkerhetsrådgiveren Michael Flynns omstridte kontakt med den russiske ambassadøren.

«Den virkelige skandalen her er at hemmeligstemplet informasjon er ulovlig gitt ut av «etterretningen» som godteri. Veldig uamerikansk!» raste Trump på Twitter.

Trump om lekkasjene: – Kriminelle handlinger

Denne åpne fiendtlighet blir også trukket frem som en av årsakene til hemmeligholdet, i tillegg til Trumps gjentatte beundring for Russlands president Vladimir Putin.

Kildene trekker også frem etterretningens egne avsløring om at Trump-medarbeidere angivelig var i tett kontakt med russiske myndigheter og etterretning før valget i november i fjor.

USA-kjenner: Russland-avsløringene kan bli skadelige for Trump

Det er langt fra første gang at de hemmelige tjenestene holder tilbake informasjon fra en president eller Kongressen. I noen saker kan hemmelighold være avgjørende, for eksempel for å beskytte en kilde.

Men i disse tilfellene var ikke begrunnelsen ifølge kildene en bekymring for presidentens pålitelighet og diskresjon – som i tilfelle med Trump.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert opplysningene.