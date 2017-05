Viktig seier for Trump: Helsereformen vedtatt i Representantenes hus

NEW YORK/OSLO (VG) Nå er det klart: Republikanerne sikret seg nok stemmer i Representantenes hus til å stemme frem Donald Trumps nye helsereform.

Det har vært en brokete vei for den amerikanske presidenten i kampen om å avskaffe og erstatte helsereformen Obamacare – et av Trumps viktigste valgløfter.

I slutten av mars gikk Trump på en smell da han måtte trekke tilbake forslaget om en ny helseplan da det ble klart at han ikke ville lykkes i å samle tilstrekkelig støtte i Representantenes hus, til tross for at republikanerne har flertallet.

Tirsdag gikk det endelig presidentens vei da republikanerne sikret seg nok stemmer til å vedta Trump-administrasjonens nye helsereform, som har fått tilnavnet Trumpcare.

Lovforslaget ble stemt gjennom med 217 stemmer mot 2013.



Likevel er dette bare begynnelsen, siden forslaget nå går videre til Senatet. Men uansett: Dette er en stor og viktig delseier for Donald Trump.

Flere snudde

Demokratenes leder i Underhuset, Nancy Pelosi, gjorde like før avstemningen fant sted et siste forsøk på å argumentere mot lovforslaget.

– I dag kjemper vi for å beholde rimelig helsebehandling som en rettighet for enhver amerikaner, sa hun.

Pelosi la til at republikanerne i Underhuset «går planken», og at forslaget ikke har noen sjanse i Senatet. I tillegg vil forslaget ifølge henne skade deres politiske framtid.

Forskjellen fra det forrige reformforslaget er at det i det nye er lagt inn ytterligere åtte milliarder til kronisk syke – noe som ble tungen på vektskålen for blant andre Fred Upton fra Michigan og Billy Long fra Missouri, som nå har snudd.

Allerede i går erklærte de republikanske forhandlingslederne at de hadde nok stemmer til å få forslaget vedtatt.

Republikanerne har fått kritikk for å forhaste å få forslaget gjennom – før Kongressens partiuavhengige budsjettkontor (Congressional Budget Office) har evaluert hvordan dette forslaget vil påvirke helsesystemet – hva det vil koste samfunnet og hvor mange som vil stå uten forsikring.

Analysen av forrige forslag viste at minst 24 millioner amerikanere kunne miste helseforsikringen.

Trump har de siste dagene publisert flere meldinger om utfasingen av Obamacare på sin Twitter-konto. Gjennom valgkampen og etter valgseieren har Trump gang på gang kalt Obamas helsereform for en katastrofe.

