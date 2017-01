JOHNSTOWN (VG) I rustbeltet solgte Donald Trump seg inn som en redningsmann. Nå håper velgerne at han vil holde sine løfter.

Endelig var det en presidentkandidat som talte deres sak: En som ville få disse forfalne og fraflyttede byene på rett kjøl igjen. En som lovet jobbene tilbake. En som sa at han skulle gjenskape glansdagene.

For innbyggerne i byer som Johnstown i Pennsylvania var Trumps lovnader akkurat det de ville høre. En som endelig ga dem håp.

– Han er kanskje et rasshøl, men han hadde aldri kommet dit han er i dag dersom han er dum. Jeg synes folk skal gi ham en sjanse, sier lastebilsjåfør Andy Furda til VG.

Tåken henger lavt over åsene som rammer inn byen der pilene har pekt nedover de siste 40 årene. Kollapsen i stålindustrien har satt sitt dystre preg på bybildet: Forfalne hus, bygninger som har rast sammen og tomme butikklokaler. Ikke nok med det: De mange kullgruvene i området har stengt én etter én.

– Han er vårt håp

Furda ser opp mot kollegaen Dave Sturtz (28) som rydder i kjettinger på lasteplanet.

– Forhåpentligvis klarer Trump å få til en bedre økonomi. Han er veldig intelligent og suksessfull. Han er vårt håp, sier Sturtz.

Vi er i hjertet av det såkalte rustbeltet der nedgangstidene aldri tok slutt. I fjor lå Johnstown med sine 20.000 innbyggerne på tredjeplass over byene som krymper mest i hele USA. Siden 2000 har mer enn 15 prosent av befolkningen forsvunnet.

Samtidig har arbeidsledigheten vært høy i lang tid.

I all elendigheten var det kjærkomment med en som ville redde dem. Både Furda og Sturtz stemte på Trump og sier at de ikke har angret et sekund.

– Han er en løs kanon og kommer alltid til å være det. Man må bare ta det med en klype salt, sier Furda.

Løfte økonomien

Litt lengre ned i gaten tar Anita Jacobs (61) en kjole på en utstillingsdukke og setter en i vinduet på brude- og ballkjolebutikken hvor hun jobber.

– Jeg forventer at han gjør det han har lovet. Han har lovet et løft i økonomien, han har lovet flere jobber – og det er hva vi trenger.

– Tror du han vil klare det?

– Ja, fordi han er en god forretningsmann.

TROR PÅ TRUMP – Jeg forventer at han gjør det han har lovet, sier Anita Jacobs (61). Hun jobber på Bridal Suite & Pageant Boutique i Johnstown. Foto: Klaudia Lech/VG

Cambria fylke, hvor Johnstown ligger, er tradisjonelt en demokratisk bastion. Mellom 1932 og 2000 stemte de frem Demokratenes presidentkandidat ved alle valgene unntatt to. I 2004 vant Bush så vidt, men fire år senere gikk de for Obama igjen.

Så snudde det. I 2012 tapte Obama så det sang, og i høst fikk Trump 66,8 prosent av stemmene mot Clintons 29,3 prosent.

Forlot Demokratene

BYTTET SIDE: Etter å ha stemt på Demokratene hele sitt stemmedyktige liv, stemte Alvin Berkhimer (78) på Donald Trump i fjorårets presidentvalg. Foto: Klaudia Lech/VG

Trump kan gi en særlig takk til velgere som Alvin Berkhimer (78). I likhet med mange andre i rustbeltet stemte han i fjor på Trump etter å ha stemt på Demokratene hele livet. 78-åringen, som har jobbet store deler av livet i kullgruver, har store forventninger til den nye presidenten:

– Han må vise alle at vi er en sterk nasjon. At vi ikke bukker under for hverken terrorister eller andre land.

– Jeg tror disse fire årene kommer til å bli tøffe, men folk kommer til å se at Trump mener det han sier og at han gjennomfører det.

Fem dager i uken står Doug Stauski (33) opp klokken to om natten. Han ordner seg, smører niste og kjører én time til jobben på stålverket Gautier Steel i Johnstown. Fra klokken fire om morgenen til klokken fire om ettermiddagen jobber han i fabrikken hvor de har laget stål til Freedom Tower, Boeing-fly og Brooklyn Bridge. I storhetstiden jobbet det 5000 mann her. Nå er de 100.

– Jeg håper at han får økonomien til å blomstre og at han får bort reguleringer og lover som er innført de siste åtte årene, og som har begrenset veksten, sier Stauski.

IKKE FAVORITTEN: Donald Trump var ikke førstevalget Doug Stauski (33), som har jobbet 10 år på stålverket Gautier Steel i Johnstown. Foto: Klaudia Lech/VG

– Hvilken type president tror du Trump blir?

– Hva jeg tror eller hva jeg håper, sier 33-åringen og ler før han fortsetter:

– Vel, jeg håper at han blir en president som gir tilbake makten til folket, men jeg tror ikke at Trump vil gi opp makt. Snarere at han tar enda mer.

– Den beste av de verste

Til tross for tvilen sier at han at valget mellom Trump og Clinton var enkelt.

– Jeg valgte den beste av de verste.

VAR I TVIL: Pastorsønnen Jonathan Smith (21) fra Johnstown var ikke sikker på om det var moralsk riktig å stemme på Trump, men kom frem til at han er riktig mann for USA. Foto: Klaudia Lech/VG

Kafémedarbeideren Jonathan Smith (21) er åpen om at han var i tvil om han skulle gi sin stemme til Trump.

– Trump er ikke den beste personen, men jeg mener at han er den vi trenger.

– Hva forventer du av ham?

– At han skal fortsette å være dristig, men at han ikke skal være like krenkende som han har vært. Forhåpentligvis blir han mer profesjonell.

– Har du angret på at du stemte på ham?

– Nei, ikke etterpå, men før tenkte jeg mye på om han var det beste moralske valget og om han var den beste for Amerika. Jeg sier ikke at han kommer til å oppfylle alle drømmene våre – og det kan gå galt – men det er verdt en sjanse.

NEDGANGSTIDER UTEN ENDE: Johnstown har slitt iflere tiår siden stålindustriens kollaps. Nå bor det 20 000 innbyggere her, oger den tredje mest krympende byen i USA. Foto: Klaudia Lech/VG

– Forventer gode ting

Tilbake ved lastebilen har en tredje kollega kommet til. Larry Thomas (63) sier at han knapt kan vente til Trump tas i ed.

– Jeg har et stort håp og forventer gode ting, sier han og ramser opp: Flere jobber, bedre økonomi, strengere grensekontroll.

– Men det vil nok ta et års tid før vi ser en tydelig forandring. Dette er ikke noe man gjør over natten.

Andy Furda – lastebilsjåføren – står ved siden av og er enig.

– Jeg håper han klarer å innfri - i alle fall en del av valgløftene. Ingen forventer 100 prosent av ham. Dersom han klarer 20 eller 30 prosent ville det vært bra.