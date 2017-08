Velgerne med knusende dom over Trumps twitter-vaner

NEW YORK (VG) Amerikanske velgere sender en tydelig beskjed til president Donald Trump: Dropp twitringen.

Etter 200 dager i Det hvite hus når presidentens popularitet et nytt bunnivå, viser en fersk måling presentert av CNN. Kun 38 prosent av velgerne stiller seg bak presidenten, mens hele 56 prosent mener han gjør en dårlig jobb.

Kun en tidligere president har hatt under 50 prosent i slike målinger så tidlig i presidentperioden: Bill Clinton som fikk 44 prosent på samme tidspunkt i 1993.

Støtten synker



Også blant sine egne synker støtten til Trump. I februar hadde han sterk støtte blant hele 73 prosent av republikanerne. Nå svarer kun 59 det samme.

Nå gir velgerne et tydelig råd til presidenten om å legge om sin kontroversielle twitter-stil. Senest denne uken kom Trump med nye, harde utfall mot sine erklærte hovedfiender i de store, amerikanske mediene.

Syv av ti amerikanere mener dette er en «risikabel måte å kommunisere på», mens mer enn seks av ti velgere mener presidentens twitter-meldinger ofte er villedende og lette å misforstå.

Samtidig viser målingen en økende mistro til budskapet som kommer fra Det hvite hus. Kun 24 prosent sier de stoler på den offisielle kommunikasjonen fra presidentens kontor.

Forsvarer twitringen



Heller ikke republikanske velgere er imponert over Trumps twitring. 49 prosent mener hans meldinger på nettsamfunnet ikke sender det riktige budskapet til verdens ledere.

Til tross for den krystallklare beskjeden fra velgerne er det lite som tyder på at Trump har planer om å legge om stilen. Tvert imot har han flere ganger forsvart sin bruk av sosiale medier, og gjort det klart at plattformer som Twitter og Facebook er viktige verktøy for ham som president.

Senest 1. juli slo han fast – i en twitter-melding – at hans bruk av sosiale medier gjør ham til en moderne president. Samtidig hevder han at det kun er de etablerte mediene som kritiserer han for måten han kommuniserer på.

– De falske mediene jobber hardt for å snakke ned min bruk av sosiale medier fordi de ikke vil at Amerika skal høre den virkelige historien, skrev han i en melding i mai.

I forrige uke fulgte han opp:

– Det er bare de falske mediene og Trumps fiender som vil at jeg skal slutte å bruke sosiale medier, men det er den eneste måten jeg kan få ut sannheten på.

Her får Trump tydelig støtte fra velgerne. Rundt syv av ti er enige med presidenten i at sosiale medier gir han mulighet til å kommunisere direkte med det amerikanske folket.

Egen kanal



I kampen mot det han konsekvent omtaler som «falske nyheter» lanserer Trump nå sin egen TV-kanal, «Real News», i sosiale medier. Med den tidligere CNN-kommentatoren Kayleigh McEnany som nyhetsanker, skal den amerikanske presidenten nå fortelle historiene han mener «mainstream media» overser.



Den første sendingen søndag handlet blant annet om den fallende arbeidsledigheten og oppturen på børsen.