Velgere om de første ukene: – Trump har vært helt utmerket

WILKES-BARRE (VG) Donald Trump får kritikk fra øst og vest, men blant hans kjernevelgere hylles presidenten for sin handlekraft.

– Han får mye gjort og kaster ikke bort tiden. Alt har vært veldig bra, sier Mike Smith jr (37) når han skal oppsummere de første ukene med Donald Trump som president.

Eieren av bilverkstedet Smith’s Used Tires i Wilkes-Barre i Pennsylvania lener seg bakover i kontorstolen.

På pulten har han en kopp med bilde av Vladimir Putin. Kona er fra Moskva, sier han når vi spør hvorfor.

– Trump har vært helt utmerket, fortsetter verkstedeieren.

Smith har mye på hjertet. Forteller om hvor fornøyd han er med Trumps innreiseforbud, at han er redd for at muslimer skal ta over USA, at han har studert islam på egenhånd og lest Koranen. Den liker han ikke i det hele tatt.

– Det viktigste for meg er at USA er trygt. Det tror jeg Donald Trump vil kunne ordne, sier han.

Utenfor jobber James Burney (38) med en av bilene som trenger en overhaling.

– Jeg syntes han beveger seg i riktig retning, men det vil ta tid for at alt skal falle på plass. Det er mye å rydde opp i fra den forrige administrasjonen.

Vippet i Trumps favør

Wilkes-Barre ligger i Luzerne County – et fylke som tradisjonelt har stemt på Demokratene når presidenter skal velges. Men i fjor byttet mange nok side til at Trump vant fylket – i tillegg til å ta den viktige vippestaten fylket ligger i; Pennsylvania.

PUTIN PÅ PULTEN: Bilverkstedeier Mike Smith jr. (37) har en kopp med bilde av Russlands president Vladimir Putin på pulten. Foto: Thomas Nilsson/VG

Evelyn Foley (71), som eier en nipsbutikk i byen, sier at hun er lut lei all negativiteten som rettes mot den nye presidenten.

– Folk gir ham ikke en sjanse. I stedet kritiserer de ham opp og ned. Jeg syntes Trump har gjort mer i løpet av tre uker enn hva Obama gjorde i løpet av åtte år.

Hun støtter Trumps innreiseforbud, og mener at det er det eneste riktige for å «holde ute bråkmakerne». At forbudet er blitt tilsidesatt og at saken nå har gått rettens vei liker hun dårlig.

– Jeg syntes at folk skal støtte presidenten og gi ham en sjanse. Jeg er enig i kritikken om at «green cards» burde vært utelatt fra starten, men man lærer når man går, sier 71-åringen med referanse til at personer med permanent arbeids- og oppholdstillatelse, såkalte «green cards», først var omfattet av forbudet.

Senere sa Det hvite hus at dette likevel ikke var gjeldende.

– Mye galskap

IKKE HELT FORNØYD: Snekkeren Jerry Brown (56) liker ikke alle uttalelsene til Trump. – Jeg skulle ønske at han kunne gjøre jobben sin og holde kjeft, sier han. Foto: Thomas Nilsson/VG

Snekkeren Jerry Brown (56) sier at han valgte den ene av to onder og stemte på Trump i november. Han er imidlertid ikke like entusiastisk over alt presidenten har foretatt seg i det siste.

– Det har vært mye galskap. Jeg skulle ønske at han kunne gjøre jobben sin og holde kjeft, men han bare fortsetter og fortsetter.

– Men han har noen gode ideer, og vi trenger forandring i dette landet. Det er derfor folk valgte ham inn.

24 år gamle Tony Bevevino støttet også Trump under presidentvalget, men er enig med Brown i at alt ikke er like bra.

– Mye av det Trump sier er frekt og uten klasse, men jeg tror at han kommer til å få landet vårt inn i den retningen det trenger.

Bevevino håper Trump vil skape en bedre økonomi og skaffe flere jobber.

– Men han må tone ned retorikken litt.

Holder løftene

Ekteparet Joanne (61) og Albert (84) Bartoletti er på vei til frisøren for at sistnevnte skal klippe seg.

– Vi stemte på Trump slik at vi kan føle oss trygge igjen. Han holder løftene som han ga under valgkampen, men han trenger støtte fra Senatet for å få gjort alt han vil gjøre, sier hun.

STEMTE PÅ TRUMP: Ekteparet Joanne (61) og Albert (84) Bartoletti er svært fornøyd med Trumps første uker. - Han holder løftene han ga under valgkampen, sier hun. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Han har en tøff vei å gå, istemmer ektemannen.

Joanne Bartoletti sier at hun er svært fornøyd med Trumps første uker ved makten, men mener at folk må gi ham tid.

– Jeg er veldig glad for at han ble vår president. Jeg føler meg tryggere allerede.

Tilbake på bilverkstedet rulles dekk over asfalten av hender sorte av olje. Hjulbolter skiftes, og prisen for reparasjonene diskuteres. James Burney har troen på de neste fire årene.

– Jeg tror de blir velstående, fordi Trump vet hvordan man tjener penger og hvordan man skal få til suksessfylte forretninger. Jo mer forretninger, jo flere jobber.

Eier Mike Smith jr. ser ikke mindre frem til det som kommer. Han mener at det Trump har gjort disse første ukene beviser hva som bor i ham: En handlekraft som ikke ligner maken.

– Det er nesten ikke til å tro hvor mye han har gjort. Nøyaktig hva han lovte velgerne at han skulle gjøre.

