Utsetter avstemning om helsereform i USA

Republikanerne manglet stemmer for å få Trumpcare gjennom Senatet.

Det er besluttet å utsette avstemningen over Donald Trumps helsereform til etter ferien 4. juli fordi de mangler flertallet for å få den gjennom Senatet i USA, melder AP og BBC.

Republikanernes majoritetsleder Mitch McConnell skal ha informert visepresident Mike Pence om utsettelsen under et møte tirsdag, ifølge Time.

Utsettelsen omtales som et tungt tilbakeslag for republikanernes helsereform. Ifølge kilder til nyhetsbyrået AP var det ikke nok stemmer til en gang å debattere lovforslaget.

Vil stemme mot

De republikanske senatorene Susan Collins fra Maine, Rand Paul fra Kentucky, Dean Heller fra Nevada, Mike Lee fra Utah og Ron Johnson fra Wisconsin har fra før signalisert at de hadde planer om å stemme imot forslaget slik det står nå.

Republikanerne kunne bare miste to av sine egne stemmer for å få helsereformen gjennom, ifølge Time. Årsaken er at de ønsker å vedta lovforslaget via en lovprosess som tillater maksimalt 20 timers debatt i Senatet, og dermed uten at det kan blokkeres via en såkalt «filibuster».

22 millioner uten helseforsikring

Kongressens budsjettkontor har beregnet at forslaget vil bety at 22 millioner flere vil stå uten helseforsikring enn under Obamacare.

Dette er kun en forbedring på én million fra forslaget som gikk gjennom Representantenes hus i mai. President Donald Trump kalte selv dette forslaget «slemt», samtidig som han har støttet Senatets versjon.