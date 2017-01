NEW YORK (VG) I møter med sentrale personer i Trump-administrasjonen sier Øyvind Halleraker (H) at han er styrket i troen om at Norge fremdeles har en god alliert i USA.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Torsdag avsluttet Stortingets utenriks- og forsvarskomité en fire dagers møteaktivitet i Washington D.C. der målet var å samtale med den nye administrasjoner og bygge politiske kontakter etter at Donald Trump (70) i forrige uke ble innsatt som USAs president.

– Vi har møtt mange sentrale personer og etablert god kontakt. Samtidig har vi gitt uttrykk for norsk politikk og våre forventninger til den nye administrasjonen, og vi har fått tilbakemeldinger fra dem, sier Halleraker, som leder delegasjonen på reisen.

Trump langer ut mot NATO: – Utdatert

Forventningene Trump-administrasjonen har til Norge handler først og fremst om NATO.

– De har store forventninger at vi, som alle andre NATO-land, oppfyller våre forpliktelser for å styrke alliansen. Målet om to prosent er uttrykt i nesten alle møter, sier Halleraker til VG.

Trump har tidligere sagt at han ikke vil garantere NATO-land hjelp mot russiske angrep, og at han først vil vurdere om landene innfrir sine forpliktelser til USA. Han har også kalt NATO utdatert.

Forsker om Trumps NATO-utspill: – Øker faren for krig i Europa

– Opptatt av byrdefordeling

Senere har Trump imidlertid uttrykt at han vil fortsette NATO-samarbeidet, og tidligere denne måneden sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at han ikke er bekymret for USAs forhold til NATO.

– Det blir understreket til oss at NATO er veldig viktig for USA, og at inntrykket av at det ikke er sånn er feil. Men de er opptatt av byrdefordeling, sier Halleraker.

– Har dere fått et annet inntrykk av administrasjonen nå?

– Det er riktig å si at vi har fått et mer nyansert inntrykk. Og det skulle bare mangle etter en valgkamp hvor det er nærmest drevet Twitter-politikk: Politikk uttrykt på 140 tegn via en Twitter-konto. Det er klart at dette har vært noe helt annet.

– Er dere mer betrygget?

– Ja, vi har fått et større perspektiv og sett at det er en mer helhet i politikken de fører, sier Halleraker og fortsetter:

– Vi er styrket i troen om at vi forsatt har en god alliert. I det som er viktig for Norge, særlig sikkerhetspolitikken, er vi helt på linje.

Stoltenberg: Ikke bekymret for USAs forhold til NATO

Diskuterte Russland

Utenriks- og forsvarskomiteen har under sitt besøk i USA hatt møter i blant annet Kongressen, i utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet, Verdensbanken og en rekke tenketanker.

Overfor administrasjonen tok komiteen opp forholdet til Russland.

– Vi sa at vi er i en spesiell situasjon med vår lange grense med Russland med mange daglige aktiviteter. At vi har en tosidighet i vårt forhold med Russland og at vi er opptatt av å forsette det gode samarbeidet innen blant annet fiskeri, søk- og redningsspørsmål. På en annen side så gjør vi det klart at vi står fast og brast med EU i deres syn.

Trump har sagt at han vil bedre USAs forhold til Russland, og ved en rekke anledninger uttalt seg positivt om Russlands president Vladimir Putin.

Komiteen møtte også den tidligere republikanske presidentkandidaten og nåværende senator John McCain, som en rekke ganger stilt seg svært kritisk til Trump.

Lest denne? Her er Putins julebrev til Trump