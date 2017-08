USA utelukker ikke militære tiltak i Venezuela

USA har ikke stengt døren for å bruke militær makt for å håndtere situasjonen i Venezuela.

– Vi har mange alternativer for Venezuela, inkludert et militært hvis det blir nødvendig, sa Trump til journalister i New Jersey.

– Vi har tropper over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, la han til.

USA, EU og en rekke latinamerikanske land har rettet kraftig kritikk mot valget 30. juli på en ny grunnlovsgivende forsamling, som støtter Venezuelas president Nicolás Maduro. Forsamlingen har erklært seg selv overordnet den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen og alle øvrige deler av landets statsapparat.

PRESSETREFF: Donald Trump møtte natt til lørdag norsk tid pressen på golfklubben sin i New Jersey. Her sammen med utenriksminister Rex Tillerson, FN-ambassadør Nikki Haley og sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Foto: Pablo Martinez Monsivais , AP

Ambassadør utvist

Maduro sa torsdag at han ønsker å ha en samtale med Trump. Samme mann har tidligere fortalt Trump at Venezuela aldri vil gi etter som svar på USAs sanksjoner mot landet.

– Donald Trump, her er hånden min, sa presidenten torsdag, og la til at han ønsker et like sterkt forhold til USA som han har med Russland.

Men Trump vil ikke snakke med Maduro før «demokratiet er gjenopprettet» i Venezuela, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus natt til lørdag.

Nabolandet Peru har vært blant landene som har stått fremst i rekken med kritikk mot Maduro. Fredag beordret Peru å utvise Venezuelas ambassadør på grunn av landets «pause fra demokratisk styre», heter det i en uttalelse fra Perus utenriksdepartement.

Den venezuelanske ambassadøren Diego Molero har ifølge departementet fått fem dager på seg til å forlate landet.

Isolert

Minst 125 personer har siden april mistet livet i opptøyer og sammenstøt, og FN mener sikkerhetsstyrker og regjeringstro grupper har ansvar for minst 73 av dødsfallene.

Venezuelas regjering blir stadig mer isolert internasjonalt, og det oljerike landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.

Hittil i år har over 52.000 venezuelanere søkt asyl i utlandet, nesten dobbelt så mange som i hele fjor. Det antas at langt flere har forlatt landet, som har en befolkning på rundt 30 millioner.

FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene.