USA til Europa: Advarer mot å tolke Trump bokstavelig

Det amerikanske diplomatiet i Europa jobber nå på høygir for å forsikre landets europeiske allierte om at det er «business as usual» i det tette samarbeidet over Atlanterhavet, selv om Donald Trump tilsynelatende roter dette til.

Fire måneder med motstridende uttalelser fra den nye amerikanske presidenten Donald Trump, tallrike meldinger på Twitter og bekymrede tilbakemeldinger fra europeiske allierte som Tysklands forbundskansler Angela Merkel, forsøker USAs toppdiplomater å dempe inntrykket av USA som en uforutsigbar partner.

Gjennom kildesamtaler er VG kjent med det overordnede amerikanske budskapet som formidles i Norge og andre europeiske land nå:

Europeiske ledere blir bedt innstendig om at de ikke må legge for mye vekt på Trumps enkeltuttalelser, men heller se hva USA gjør.

Les også: Trump nekter å la seg kneble på Twitter



Kan bli på Værnes



I bakgrunnssamtaler viser amerikanerne til at USA under Trump øker budsjettet for amerikanske styrker i Europa med 40 prosent. De ber europeerne merke seg at USA nå tar lederansvaret for NATOs fremskutte styrke i Polen, den såkalte snubletråden mot Russland.

Overfor norske beslutningstagere blir det også vist til at den amerikanske marinestyrken i 2017 er til stede med en roterende styrke på Værnes i Midt-Norge, og har sagt at USA kan videreføre dette engasjementet i Norge dersom norske politiske myndigheter ønsker det.

Les også: Marines vurderer Værnes som hovedbase i Europa



Ulike signaler



– Det kommer litt ulike signaler fra Det hvite hus og Trump, og fra andre deler av den amerikanske administrasjonen nå, sier Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, til VG.

– Det er ingen tvil om at de tre som styrer sikkerhetspolitikken, utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Mattis og nasjonal sikkerhetrådgiver Herbert Raymond McMaster står fast på den tradisjonelle linjen, selv om presidenten uttrykker en annen retning og politikk på mange områder, legger han til.

Største krisen



USAs tidligere NATO-ambassadør Nicholas Burns deler fullt ut det amerikanske diplomatiets bekymring over Trumps utfall mot Europa. Burns var NATO-ambassadør under den republikanske presidenten George W. Bush.



– USA og Europa opplever nå den største krisen på mange tiår. President Tumps nylige besøk til NATO og EU var det minst vellykkede besøket på 70 år, og viste dype ideologiske ulikheter og et voksende tillitsgap over Atlanterhavet, skriver han i USA Today tirsdag.

Bygget relasjoner



Sentrale kilder i og rundt regjeringen har tidligere fortalt VG hvorfor statsminister Erna Solberg (H) ikke har bedt om et møte med Trump i Det hvite hus: At det var langt viktigere for utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) å bygge nære relasjoner til sine amerikanske kolleger, Tillerson og Mattis.

– Forholdet mellom Norge og USA har nok ikke vært så nært og skyfritt siden Kristin Krohn Devolds tette relasjon med Donald Rumsfeld for 12-15 år siden, sa en sentral kilde til VG før NATO-toppmøtet.

Les mer her: USA omfavner forsvarsplanen - Solberg vil møte Trump i juli

Beslutningstørke



Amerikanske kilder bekrefter overfor VG at de deler denne vurderingen, og at forholdet er bunnsolid.

Diplomatiet mellom USA og Norge handler for tiden om å holde disse gode forbindelsene ved like, men det er krevende å få til nye samarbeidsområder.

Kilder som VG har snakket med, sier at dette i stor grad skyldes at flere hundre toppjobber i den amerikansk UD står ubesatt, og at det er vanskelig å få tatt beslutninger i små og store saker på amerikansk side.

USAs ambassade i Oslo har fortsatt ikke fått utnevnt noen ny ambassadør etter at Samuel D. Heins reiste hjem etter presidentskiftet i januar.

Les ambassadørens kjærlighetserklæring til Norge



– Kloke hoder i administrasjon må styre den impulsive og uerfarne Trump tilbake til et godt forhold i NATO og EU. Om ikke dette endrer seg snart, kan Trumps Europa-strategi vise seg å bli en av USAs største utenrikspolitiske feilgrep siden andre verdenskrig, skriver Nicholas Burns.

NATO-sjefen om Trumps språkbruk: Uvant for mange

Den store testen



Karsten Friis på NUPI tror at den første store testen på om USA vender noen ryggen, kan komme til høsten når NATO-landene skal legge fram forpliktende planer i retning NATOs to-prosent mål:

– Det sender jo noen signaler at Trump likte seg bedre i Saudi-Arabia enn i Brussel, og at han tilsynelatende heller gjør business med sterke ledere enn demokratiske land. For min del legger jeg størst vekt på at Trump faktisk sa at han stiller seg hundre prosent bak NATO, da han tok imot generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington i mars. Det er verdifellesskapet i NATO som er limet mellom USA og Europa, sier Friis.

Trump til Stoltenberg: NATO er ikke utdatert

VGs Frithjof Jacobsen kommenterte: Jens møtte makten, i to omganger