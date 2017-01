USA om Putin-samtale: Starten på et bedre forhold

Det hvite hus sier at Donald Trumps telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin er en «betydningsfull start» på et bedre forhold mellom de to landene.

I løpet av den én time lange samtalen, som Det hvite hus omtaler som en «gratulasjonstelefon» fra Putin, diskuterte statslederne tettere samarbeid i kampen mot IS.

– Den positive samtalen var en betydningsfull start på å forbedre forholdet mellom USA og Russland, som trengs å repareres, heter det i en uttalelse fra Trump-administrasjonen.

Telefonmøtet var det første mellom Trump og Putin etter at Trump ble innsatt som president for en drøy uke siden.

– Både Trump og president Putin håper at de to partene raskt kan komme seg videre for å håndtere terrorisme og andre viktige saker som begge land er opptatt av, skriver Det hvite hus.

Snakket om IS

Russland har også sendt ut offisiell informasjon om telefonmøtet, og skriver at presidentene er blitt enige om å styrke forholdet mellom sine to land og «å bli likemenn».

– Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.

TRUMP-VENN: Her er Russlands president Vladimir Putin på vei til et møte i Moskva i slutten av desember. Foto: Natalia Kolesnikova , AP

I tillegg til å drøfte kampen mot IS i Syria, diskuterte Trump og Putin også situasjonen i Ukraina, og de avtalte å finne en dato for et amerikansk-russisk toppmøte.

Spørsmålet om USAs sanksjoner mot Russland skal imidlertid ikke ha blitt tatt opp.

Trump og Putin ble også enige om å styrke forholdet mellom sine to land og «å bli likemenn», ifølge Kreml.

Telefonmaraton

Trump snakket med til sammen fem stats- og regjeringssjefer på telefon lørdag, deriblant Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande.

Ifølge Merkels kontor var hun og Trump enige om hvor viktig NATO er for å bevare fred og stabilitet, og de var også enige om å intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.

Hollande advarte på sin side Trump mot å innta en altfor proteksjonistisk linje og ba ham om å respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.

Fredag undertegnet Trump en presidentordre som blant annet n ekter syriske flyktninger å komme til USA på ubestemt tid.