USA med hemmelig liste over usikre land

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har en liste på 14 land de vil se nærmere på i forbindelse med det nye innreiseforbudet.

Mandag signerte president Donald Trump en ny presidentordre som justerer det opprinnelige innreiseforbudet – som rammet borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Dette første forbudet ble stoppet i domstolene til store protester fra presidenten.

Krever bedre samarbeid

I den nye ordren er Irak fjernet fra listen over land som rammes av forbudet. Samtidig understreker sjefen for Homeland Security, John Kelly, at det i tillegg til de seks landene som omfattes av innreiseforbud er 13-14 andre land har «diskutable rutiner» som skaper bekymring for amerikanske sikkerhetsmyndigheter.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke land som nå er i amerikanernes søkelys.

– Det er trolig andre land vi vil se nærmere på. Det betyr ikke at forbudet vil bli utvidet, men det er land vi vil be om at samarbeider bedre med oss slik at vi får den informasjonen vi trenger for å ivareta vår sikkerhet, sier Kelly til CNN.

Ifølge New York Times er fjerningen av Irak fra listen et resultat av at utenriksminister Tillerson har fått forsikringer fra irakiske myndigheter om at deres egne kontrollrutiner er gode nok.

Avviser «muslimforbud»

Sikkerhetssjefen understreker at ikke alle landene USA nå vil vurdere er muslimske land, eller land i Midtøsten. Han avviser bestemt at innreiseforbudet spesielt rammer muslimske land, slik kritikere hevder.

– Tre av de seks landene som omfattes av innreiseforbudet er land som støtter terrorisme. Vi kan ikke stole på disse landene, men dette er ikke noe muslimforbud. Det er 51 land i verden med overveldende muslimsk befolkning, påpeker han.

Det nye forbudet trer i kraft allerede 16. mars.

Lover kamp

Nærmest umiddelbart etter signeringen sendte statsadvokaten i New York, Eric T. Schneiderman ut en pressemelding der han lover videre rettslig kamp mot Trump. Schneiderman ledet koalisjonen av statsadvokater mot det forrige innreiseforbudet.

– Domstoler over hele landet har gjort det klart: President Trump er ikke hevet over konstitusjonen. Selv om Det hvite hus har gjort endringer i forbudet, så er intensjonen om å diskriminere muslimer fortsatt klar. Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.

Flere amerikanske juseksperter mener likevel at den nye presidentordren er vanskeligere å angripe enn det opprinnelige forbudet, skriver Politico.