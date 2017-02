USA-kjennere: Trump får trøbbel med å få budsjettet godkjent

USA-forskere tror Donald Trumps forslag til budsjettkutt kommer til å møte motstand i eget parti, og kaller det et forhandlingsutspill.

Mandag sendte Trump-administrasjonen ut sine overordnede prioriteringer for neste års statsbudsjett til de forskjellige føderale etatene.

Det ble da kjent at Trump vil gi 450 milliarder kroner mer til forsvaret mens resten av statsapparatet må belage seg på drastiske kutt i hans forslag til budsjettet.

– Det er vel i tråd med hva Trump har argumentert for i valgkampen og kanskje litt i overkant. Det tyder på at han vil gjøre alvor av det han har lovet, sier Svein Melby seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

USA-eksperter: – Et forhandlingsutspill

Det ferdige budsjettforslaget skal ikke være klart før i starten av mai, og må til slutt godkjennes i kongressen. Det at prioriteringene kommer i lyset så tidlig som nå mener ekspertene tyder på at det kan være et forhandlingsutspill.

– Selv ikke Trump forventer at dette skal gå gjennom uten forhandlinger. En økning med 10 prosent får han neppe til. Trump er kjent for å se på det meste som forhandlinger. Det kan bety at han først går høyt, for så å finne et kompromiss, sier Melby.

Han får støtte av sin kollega Michael Mayer, seniorrådgiver ved IFS.

– At dette kommer frem, bør tolkes som en del av spillet for å påvirke budsjettforhandlingene, mener Mayer.

Både utenriksdepartementet og miljødirektoratet må forberede seg på store kutt. Ifølge kilder som New York Times og nyhetsbyrået AP har snakket med er det snakk om titalls milliarder dollar som foreslås kuttes.

PRESSEKJONFERANSE: Mandag bekreftet Mick Mulvaney, administrasjonens budsjettsjef, at presidenten vil øke bevilgningene til forsvaret med 54 milliarder dollar – en økning på rundt 10 prosent.

Det at Trump ønsker å øke forsvarsbudsjettet samtidig som han vil reduserer støtte til diplomati og kommunikasjon, mener Mayer er et interessant signal fra Det hvite hus.

– De store kuttene til utenriksdepartementet forsterker inntrykket om at Trump ønsker å engasjere seg mindre i verden. For eksempel har UD siden 1950-tallet hatt daglige orienteringer. Dette har de sluttet med under Trump-administrasjonen. Det er et signal om at Trump engasjerer seg mindre i diplomati, og er en kursendring fra tidligere presidenter, sier Mayer.

Konflikt over kutt kan splitte republikanerne

Svein Melby er ikke i tvil om at Trump vil få til å øke forsvarsbudsjettet, men om han får støtte til kuttene han foreslår er noe helt annet.

– Trumps egne partifeller er opptatt av å få kontroll på gjeldssituasjonen, så her vil vi få et klassisk oppgjør med demokratene som vil beskytte budsjettposter, og i tillegg et oppgjør med sitt eget parti og sterke krefter som verner om gjeldsproblematikken, sier Melby.

Historiker og forfatter Hallvard Notaker mener budsjettforhandlingene kommer til å få fram spenningene mellom Trump og det republikanske partiet.

– Det kommer til et punkt hvor Trump og republikanerne i kongressen må innse at de er uenige om ganske store ting, og dette er en slik stor ting, sier Notaker.

For mange republikanere er kutt i pensjon og trygdeordninger det viktigste, og noe som kan gi langsiktige innsparinger. Donald Trump er imidlertid positiv til pensjons-og trygdeordningene, og har ikke vist noe ønske om å kutte i dem. Det kan skape splittelse.

– Det ligger opplagt en spenning i dette som ikke kommer til å forsvinne. Det vi ser nå er den tidlige fasen på drakampen som kommer mellom Trump-republikanere og Reagans etterkommere, sier Notaker.

Setter kursen i tale i kveld

«State of the Union» holdes som regel ett år inn i presidentskapet, men allerede i kveld skal Trump holde en likende tale som vil vise hovedkursen hans fremover.

– Det spennende blir om han gjentar innsettelsesalen som var ganske kritisk til hans forgjengere og et signal til omverden om at andre land må i større grad klare seg selv, eller om han justerer seg og kommer med en litt mer moderat versjon, sier Melby.

Notaker ser også på kveldens tale som et viktig øyeblikk hvor mange vil vente svar på en del ubesvarte spørsmål.

– Det er det øyeblikket siden innsettelsen hvor Trump har mest tid og størst publikum, og derfor en viktig anledning til å vise at han holder ord.

Mens de første ukene har vært preget av presidentdirektivene, utnevnelser av statsråder og uro, mener Notaker at vi nå nærmer oss et svar på om Trump klarer å samarbeide med partiet sitt.

– Nå begynner samarbeidet mellom presidentene og Kongressen om å få vedtatt politikk for alvor. Etter talen i kveld vil reaksjonene begynne å gi svar på hvor enhetlig det republikanske partiet kommer til å opptre, sier Notaker.