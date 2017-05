USA-kjennere om Trump: Har fortsatt stor støtte hos republikanerne

Etter den siste tidens avsløringer og skandaler har Trump gjort et nytt dypdykk på meningsmålingene. Hva skal egentlig til for at republikanerne vender presidenten ryggen?

Ketil Raknes, lektor ved Høyskolen Kristiania og tidligere USA-korrespondent for Morgenbladet, mener grunnen til at republikanerne ikke har vendt Trump ryggen er veldig enkel.

– Til tross for alle de oppsiktsvekkende tingene han gjør, så har han fortsatt stor støtte. Ved å kvitte seg med, fornærme eller tråkke på Trump er republikanerne redde for at de støter fra seg velgere. Veldig mange republikanere i Kongressen er på en måte gisler av Trump. Så lenge Trump har en viss popularitet, kan de ikke bryte ut, sier Raknes.

Han påpeker at republikanere i Kongressen er avhengig av stemmer i sine delstater for å bli gjenvalgt, og at Trump har varierende popularitet i de ulike delstatene.

– Jo mindre populær han blir der, jo større er sjansen for at de hopper av.

Skandale etter skandale



Den tidligere FBI-sjefen, James Comey, som Donald Trump nylig sparket, meldte lørdag at han har sagt seg villig til å vitne i en åpen høring om Russland-etterforskningen.

Nyheten om Comeys vitnesbyrd kommer bare timer etter at at New York Times publiserte en artikkel med oppsiktsvekkende opplysninger fra Trumps møte med russerne på Det ovale kontor.

Presidenten skal blant annet ha sagt om Comey at« han var gal, en skikkelig skrulling», og at sparkingen «lettet trykket».

Politico har tidligere skrevet at det var Trumps ønske om å vri oppmerksomheten vekk fra den plagsomme Russland-etterforskningen som skal ha vært den avgjørende fakoren for at Comey ble sparket.

I tillegg meldte CNN lørdag at amerikanske myndigheter registrerte at russiske tjenestemenn skrøt av sitt nære forhold til tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn. De skal ha sett på ham som en alliert, ifølge TV-kanalen.

USA-ekspert Svein Melby tror det er flere ting som vil være avgjørende for at republikanerne eventuelt skal vende Trump ryggen.

Først og fremst den videre etterforskningen av russisk innblanding under presidentvalget.

– Den videre gangen i etterforskningen som nå pågår, og som nå får en ny vri ved at tidligere FBI-sjef Robert Mueller har kommet inn i bildet som ny spesialetterforsker, vil være avgjørende. Det er også avgjørende om det stadig kommer nye kompromitterende avsløringer når det kommer til sparkingen av Comey. Dette vil kunne være med på å presse frem en endring i grunnholdningene, sier Melbye.

Nytt lavmål på meningsmålingene

Melbye tror det til syvende og sist vil være avgjørende hvordan Trump slår ut på meningsmålingene blant sine egne velgere om han beholder republikanernes støtte.

– Om republikanernes velgerkorps begynner å bli tynnslitt, så står partiet i fare for å miste overtallet i Kongressen. Republikanerne kikker nok mye på hvordan deres egne velgeres holdninger til Trump er, forteller Melbye.

Trump har scoret svært lavt på meningsmålingene til å være så tidlig inne i sin presidentperiode.

På en meningsmåling som Ipsos gjennomførte for Reuters før helgen svarte 38 prosent at de syns han gjør en god jobb, mens 56 prosent svarte at de ikke syns det. De gjenstående seks prosentene svarte at de hadde «blandede følelser».

Men presidenten scorer fortsatt ganske høyt hos sine egne velgere.

Melbye mener det per dags dato er umulig å si hvordan saken spiller seg ut, men om det skulle dukke opp nye ting som tyder på at president Trump har hindret Russland-etterforskningen, vil det bli vanskelig for han.

Et stykke unna riksrett



Melbye mener likevel at det skal mye til for at presidenten blir stilt for riksrett.

– Republikanerne sitter på 52 mot 48 seter i kongressen i dag, så det skal fryktelig mye til. Vi er et godt stykke unna at vi kan prate om en reell mulighet for riksrett, sier Melbye.

Ketil Raknes mener etterforskningen som nå pågår er likt Watergate-saken i den forstand at presidenten blir anklaget for kriminelle handlinger, men mener Nixon nok var kriminell på et nivå som Trump vanskelig kan konkurrere med.

– Det er likheter i den forstand at det prøves å forhindre en etterforskning. Nixon sparket jo også FBI-sjefen. Og Watergate-saken var i likhet med Russland-saken til Trump en sak som pågikk over lang tid. Det tok jo to år. Trump-saken eskalerer litt av gangen, og veien frem til en eventuell riksrett-sak er veldig lang. Watergate-saken var en liten krise som bare eskalerte og eskalerte, sier Raknes.