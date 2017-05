USA-kjennere om FBI-sparkingen: Sjokkerende og merkelig

Norske USA-kjennere mener Donalt Trumps oppsigelse av FBI-direktøren er svært merkelig - og at begrunnelsen ikke henger på greip.

– Begrunnelsen er merkelig og den gir ingen mening, sier Are Tågvold Flaten, forfatter av boka «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp» og redaktør av amerikanskpolitikk.no til VG.

Det kom som en overraskelse at Det hvite hus sent tirsdag kveld norsk tid bekreftet at sjefen for den føderale etterforskningstjenesten FBI James Comey er oppsagt fra sin stilling med umiddelbar virkning.

I et brev fra Donald Trump til Comey viser presidenten til at han har blitt anbefalt av justisministeren Jeff Sessions og visejustistminister Rod Rosenstein om å avskjedige Comey og at han er enig i vurderingen.

Rosenstein skriver i et notat at han mener måten Comey håndterte etterforskningen og den påfølgende henleggelsen av etterforskningen rundt Hillary Clintons bruk av en privat epost-server mens hun var utenriksminister, var feil.

– Om begrunnelsen skulle vise seg å stemme, blir det neste spørsmålet: Hvorfor skjer dette nå? Comeys håndtering av etterforskningen og henleggelsen av Clintons epost-bruk har jo vært kjent i lang tid, sier Flaten.

– Henger ikke på grep

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) stiller også spørsmål ved tidspunktet for oppsigelsen og lurer på hvorfor den ikke skjedde like etter at Trump ble innsatt som president i januar.

– Det henger ikke helt på greip å komme med Clinton-argumentasjonen nå ute i mai, sier Melby.

– Nå låter dette som et hendig argument å bruke for å dekke over for det som de fleste har en mistanke om er motivet: Nemlig å skifte ut FBI-sjefen for å endre retning eller omfang på etterforskningen av russernes involvering i presidentvalget og særlig den eventuelle kontakten mellom russerne og Trump-kampanjen.

Det var i mars at FBI bekreftet at de etterforsker mulige bånd mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter. Saken er ennå ikke avsluttet.

– Hvis Trump tenkte å få lagt denne Russland-saken bak seg, har han nå sørget for at det ikke skjer. Nå blir det politisk brudulje i lange tider fremover, sier Melby.

OPPSIGELSEN: Her er oppsigelsen Comey mottok fra presidenten tirsdag. Foto: Mandel Ngan, AFP

Fra kontroversielt til sjokkerende

Forfatter Hans Olav Lahlum som har skrevet bøker om amerikanske presidenter, kaller oppsigelsen «sjokkerende».

– Det gikk fra å være svært kontroversielt til sjokkerende da jeg så begrunnelsen.

Han reagerer særlig på at Trump i brevet til Comey skriver at selv om han «setter stor pris på at du, ved tre forskjellige anledninger, har informert meg om at jeg ikke er under etterforskning, er jeg ikke desto mindre enig i at du ikke klarer å lede byrået effektivt.»

– Han ser det som en formildende omstendighet at FBI-sjefen ikke går på ham personlig. Det er rart å trekke inn det, fordi det virker som at hvorvidt FBI-sjefen behandler ham godt, er målestokken på om han er fornøyd med FBI-sjefen eller ikke.

Krever spesialetterforsker

Demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer krever nå at det blir satt en uavhengig spesialetterforsker på saken om Russlands involvering i den amerikanske presidentvalgkampen og sier den er avgjørende for å gjenopprette tilliten blant publikum.

Melby sier det fremover blir spennende å se hvilket standpunkt Trumps parti Republikanerne tar til spørsmålet.

– Den store testen på hva som skjer videre, er hvordan Republikanerne kommer til å opptre overfor Trump, om de også stiller seg bak kravet om spesialetterforsker eller om de etablerer spesialkomiteer i Kongressen. De har stilt seg bak ham i stor grad hittil, men det er bare tidsspørsmål før det blir krasj mellom partiet og presidenten, og denne saken kan være test på det.