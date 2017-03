USA-kjennere: Nederlag for Trump om reformen ikke blir godkjent

Om ikke republikanerne klarer å samles om ny helsereform er det et stort nederlag for partiet. Lederen i Representantens hus, Paul Ryan, kan få skylden, sier USA-kjennere.

Nå må republikanerne ta stilling til USAs president Donald Trumps ultimatum: Støtt forslaget til ny helsereform eller la Obamacare bli stående.

Etter en opptelling torsdag var det klart at republikanerne manglet nok stemmer til å få gjennomslag for den nye og nokså upopulære helsereformen. Trump-administrasjon valgte dermed å utsette avstemningen til fredag.

– Det er fremdeles helt uklart hva som blir utfallet av avstemningen. Torsdag var det noen og 30 kongressmedlemmer som var imot, så Ryan har hatt en jobb å gjøre med å endre folks meninger, sier Jan Arild Snoen, kommentator i Minerva og USA-kjenner.

Hvis tallene stemmer, kan være duket for en skikkelig avstemningsthriller, ettersom presidenten ikke har råd til å miste flere enn 22 republikanske stemmer.

Vanligvis teller man opp stemmene på forhånd og hvis man vet at man har flertall holder man avstemning, men Trump har bestemt at det skal holdes avstemning tross uvissheten om reformen har flertall.

– Et betydelig nederlag hvis det ikke godkjennes

Snoen sier Trump tar en stor sjanse ved å tvinge gjennom avstemningen og at fallhøyden er stor.

– Det vil være et betydelig nederlag for republikanerne å ikke vedta en ny reform, det er store flertall imot endringen og partiet har ikke klart å selge reformen til folket, sier Snoen.

Han tror Trump muligens vil legge skylden på lederen i Representantens hus Paul Ryan.

Helsereformen har vært spesielt viktig for Ryan. Alf Tomas Tønnessen, Førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda, mener at å forhaste lovforslaget igjennom var en tabbe for den nokså ferske lederen.

– Det var en tabbe å begynne med helsereform som sak. Det hadde vært bedre å gå på med noe annet først, som en infrastrukturpakke. Ryan er ganske ny som leder, og det vil være en ripe i lakken for han hvis det ikke lykkes, sier Tønnessen.

Mer upopulær enn Obamacare

Motstanden mot Obamacare var en av de store kampsakene i 2010, hvor republikanerne lovte å finne en erstatning. Dilemmaet nå er at ingen er særlig entusiastisk om reformforslaget som nå ligger på bordet.

STORE PROTESTER: Protestanter demonstrerer utenfor Trumps hotell torsdag 23. mars. Det nye forslaget til helsereform er svært upopulært i befolknignen og vil gjøre at mange mister forsikringene sine. Foto: Mandel Ngan , AFP

– Når 20 millioner har fått forsikring så er det vanskelig å finne en erstatning som både redusere kostnader som både reduserer kostnader og utvider dekningsgraden, sier Tønnessen.

– Problemet er at det er to ulike grupper, de moderate og de konservative i partiet, som begge er imot den nye reformen. Den ene gruppen mener at forslaget går for lagt, den andre at det ikke går langt nok, og det er veldig vanskelig å forene disse gruppene, sier Snoen.

Om så det kommer endringsforslag til reformen vil det igjen kunne gjøre at man mister stemmer som man allerede hadde regnet med.

– Denne reformen er så upopulær at den ikke blir vedtatt, fastslår Snoen.

SYNDEBUKK: Lederen i Representantens hus Paul Ryan kan få skylden hvis ikke lovforslaget går gjennom i kongressen. Foto: Drew Angerer , AFP

Det er forventet at ingen demokrater kommer til å stemme «ja» til den nye reformen. Det kreves 215 stemmer for å få flertall for reformen – og Representantenes hus har totalt 237 republikanere.

Om så reformen blir vedtatt tror ikke USA-kjennerne den uansett kommer gjennom Senatet, hvor delingen er enda større.

– Hvis den passerer i Representantenes hus vil det mest sannsynlig komme endringer i senatet som gjør at den ikke vil komme gjennom, sier Tønnessen.