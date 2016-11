USA-kjennere: Dette avgjorde valget

Tap av arbeidsplasser i industrien og opprør mot eliten trekkes frem som forklaringen på at Trump blir USAs neste president.

Mens mange av gårsdagens målinger nærmest utropte Hillary Clinton som vinner, våknet Norge i dag til sjokknyheten om at Trump er USAs nye president.

Mange spør seg nå hva som skjedde. Her er faktorene ekspertene mener kan ha avgjort valget i Trumps favør:

• Beholdt kvinnestemmene

Demokratenes håp om at Clinton ville slå Trump så ut til å knuse da den republikanske kandidaten vant støtten fra hvite uten høyere utdanning og velgere fra rurale strøk, viser den amerikanske valgdagsmålingen.

Trump fikk også flere stemmer fra menn og mistet få stemmer fra kvinner, til tross for hans sexistiske uttalelser om kvinner, skriver New York Times.

– At Trump er rasistisk og kvinnediskriminerende ser ikke ut til å ha stor betydning for velgerne. Heller ikke for kvinnene og minoritetene. For dem veier det større at Trump står for forandring og er mot den politiske eliten. Mange trodde at spansk-amerikanske velgere skulle hjelpe Clinton. Det gjorde de i mindre grad enn forventet. De er en vanskelig gruppe og har på generelt grunnlag hatt lav valgdeltagelse, sier USA-viter og høyskolelektor Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania.

• Tap av industrijobber

Trump har tidligere uttalt at han vil reforhandle USAs handelsavtaler. Blant annet kalte han NAFTA-avtalen noe av det verste som har skjedd USA.

– Trump gjorde det sterkt i Wisconsin, en stat hvor Clinton har ledet komfortabelt tidligere. Jeg tror det handler om frustrasjon i forhold til handelsavtalen NAFTA. Det er en tendens over hele vestlige verden at industriarbeidsplasser har gått tapt. Mange hvite arbeidere føler de har en svakere økonomisk situasjon enn sine foreldre. Jobbene har forsvunnet til Asia og Mexico, og det er til dels på grunn av handelsavtalen. Trump har pekt på en reell frustrasjon omkring dette, sier Alf Thomas Tønnesen, forsker ved Høgskulen i Volda og president i American Studies Association of Norway.

CNN skriver at Trumps nøkkelbudskap om å bringe tilbake industrijobbene, som han mente var gått tapt på grunn av handelsavtaler, har mobilisert mange velgere i «industribeltet» i midtøstlige USA. Dette er statene fra New York til Michigan. Disse ble regnet som nøkkelstater for Clinton-kampanjen, men mange av disse valgmennene gikk til Trump.

• Skjulte Trump-velgere

Tønnesen påpeker også at utfallet handler om økt valgdeltagelse blant hvite.

– I tillegg er det snakk om «the hidden Trump vote». Denne handler om skjulte Trump-velgere som ikke har vært åpne om det i meningsmålingene. Det er ikke alltid stuerent å velge å stemme Trump. Det handler om hans oppførsel mot minoriteter og kvinner. Han er en svært omdiskutert person.

• Clintons e-postskandale

Forskeren nevner også Clintons lekkede mailer som en avgjørende faktor. I oktober gjenåpnet FBI etterforskningen av e-postene. Og tidligere denne måneden henla FBI e-postsaken mot Clinton.

– Hun mistet en veldig klar ledelse på få dager den siste helga i oktober på grunn av dette.

• Opprør mot eliten

USA-ekspert Svein Melby hevder at utfallet av valget handler om et folkeopprør mot den amerikanske eliten.

– Arbeiderklassen i i USA er frustrert over tilstanden i Washington. De er lei av politiske kjepphester og politikere som snakker uten å få løst og utrettet noe. Vi ser eksempler på frustrerte velgere som stemmer utradisjonelt også andre steder i verden. For eksempel Brexit.

• Middelklassens økonomiske fall



Melby peker videre på at de økonomiske forskjellene i USA er store.

– Middelklassen har opplevd en stor økonomisk nedtur. Særlig den store, hvite middelklassen, som i motsetning til fattige minoriter, ikke har mottatt hjelp eller velferdsordninger. Denne middelklassen har også mistet jobb til til utlandet uten å få noe støtte. Derfor tar de sin frustrasjon ut på den politiske eliten. Det har Trump kunnet spille på.

Han legger til at Trump uten tvil har fått med seg mennesker som også har det komfortabelt økonomisk.

– Dette handler er håpet om forandringer, og amerikanerne ser at en «outsider» må til for å skape endring.

• Folkelig retorikk

Videre legger Melby til at Trump har vært utradisjonell i bruken av retorikk.

– Man trodde ikke at Donald Trump, etter all misnøye og polarisering man har sett i USA, skulle være den som fanget opp dette og bruke det til å vinne. Til tross for alle de sidene ved Trump som vi er så pinlig klar over.

Han hevder at folk har vært på let etter noen som kan bære deres frustrasjon. Trump var mannen.

– Han har snakket på en måte som ikke er politisk korrekt. Dette har ført til en retorikk som har vært alt annet enn politisk. I stedet har han snakket til folk offentlig, på den måten som man diskuterer rundt middagsbordet.

– Største politiske krise siden andre verdenskrig



Høyskolelektor Raknes er i likhet med mange andre, overrasket over valgresultatet.

– Dette er nok den største politiske krisen siden etterkrigstiden, fordi man står med en fullstendig splittet befolkning. Det har blitt valgt en presidentkandidat som den politiske eliten ikke ønsker seg, det gjelder også på republikansk side. Det er et stort gap som ingen helt vet hvordan man kan tette.

Videre forteller Raknes at det er mange usikkerhetsmoment knyttet til Trump.

– Han har verken kunnskap eller personlighet til å være verdens mektigste mann. På den andre siden kan man si at det amerikanske systemet gjør presidenten avhengig av rådgivere og kongressen. Da kan man bare håpe at Trump blir pakket inn med dyktige mennesker som kan forhindre mye dumt.

– Men er det ingen som stiller spørsmål til hans syn på for eksempel helsereformen?

– Det å representere en forlengelse av Obama og elitepolitikerne har vært en dårlig posisjon i dette valget. Amerikanerne har mistet troen på sitt eget politiske system, og de så ingen annen løsning enn å velge Trump, sier Raknes.